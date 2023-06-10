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Эксперт: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от акулы - РИА Новости, 10.06.2023
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03:10 10.06.2023 (обновлено: 04:27 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/opasnost-1877343096.html
Эксперт: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от акулы
Эксперт: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от акулы - РИА Новости, 10.06.2023
Эксперт: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от акулы
Стать жертвой нападения акулы в российских водах практически невозможно, гораздо большую опасность несет, например, комар, который переносит опасные... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:10
2023-06-10T04:27
россия
хургада
красное море
мгу имени м. в. ломоносова
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Стать жертвой нападения акулы в российских водах практически невозможно, гораздо большую опасность несет, например, комар, который переносит опасные заболевания, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.Он подчеркнул, что, по оценкам ученых-исследователей, каждый год от акул погибает до десяти человек в год."От гиппопотама, например, от 500 человек до трех тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год", — добавил Мухаметов.Акулы живут в тропической зоне океана, напомнил он. В Красном море также довольно много акул, там случаются нападения, но это редкое явление, уточнил собеседник агентства.Океанолог также отметил, что стать жертвой нападения акулы в российских водах крайне маловероятно. "На нашем побережье, именно курортном… В Черном море есть небольшая акула, называется катран, но максимум, что она может — откусить палец, и то, если вы этот палец будете ей совать в пасть", — сказал Мухаметов.По его словам, в аномально жаркие периоды лета акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока, но и это происходит "очень редко"."В целом чтобы в наших водах стать жертвой нападения акулы, это надо чрезвычайно постараться", — заключил океанолог.Генконсульство России в Хургаде 8 июня сообщило о гибели россиянина после нападения акулы в районе Dream Beach. Впоследствии источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона распорядились закрыть все пляжи в этом городе на два дня.
https://ria.ru/20230610/akula-1877343672.html
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хургада
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россия, хургада, красное море, мгу имени м. в. ломоносова, происшествия
Россия, Хургада, Красное море, МГУ имени М. В. Ломоносова, Происшествия
Эксперт: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от акулы

Океанолог: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от нападения акулы

© Depositphotos.com / ZanozaRuУкус комара
Укус комара - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Depositphotos.com / ZanozaRu
Укус комара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Стать жертвой нападения акулы в российских водах практически невозможно, гораздо большую опасность несет, например, комар, который переносит опасные заболевания, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
Он подчеркнул, что, по оценкам ученых-исследователей, каждый год от акул погибает до десяти человек в год.
«
"От гиппопотама, например, от 500 человек до трех тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год", — добавил Мухаметов.
Акулы живут в тропической зоне океана, напомнил он. В Красном море также довольно много акул, там случаются нападения, но это редкое явление, уточнил собеседник агентства.
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Океанолог также отметил, что стать жертвой нападения акулы в российских водах крайне маловероятно.
"На нашем побережье, именно курортном… В Черном море есть небольшая акула, называется катран, но максимум, что она может — откусить палец, и то, если вы этот палец будете ей совать в пасть", — сказал Мухаметов.
По его словам, в аномально жаркие периоды лета акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока, но и это происходит "очень редко".
«
"В целом чтобы в наших водах стать жертвой нападения акулы, это надо чрезвычайно постараться", — заключил океанолог.
Генконсульство России в Хургаде 8 июня сообщило о гибели россиянина после нападения акулы в районе Dream Beach. Впоследствии источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона распорядились закрыть все пляжи в этом городе на два дня.
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РоссияХургадаКрасное мореМГУ имени М. В. ЛомоносоваПроисшествия
 
 
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