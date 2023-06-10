В Коми и на Ямале возможны провалы грунта летом
ВНИИ ГОЧС: в Коми и на Ямале возможны провалы грунта из-за таяния подземного льда летом
© Фото : департамент ГОЧСиПБ МосквыПоследствия провала грунта
© Фото : департамент ГОЧСиПБ Москвы
Последствия провала грунта. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Провалы грунта из-за таяния мерзлых пород и подземного льда прогнозируются этим летом на территории Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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"В соответствии с прогнозом развития экзогенных геологических процессов на летний период этого года, подготовленным учеными института, очень высокая активность комплекса криогенного и термокарстового процессов прогнозируется на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в этот же период обвалы и осыпи горных пород ожидаются в Дагестане, Северной Осетии, на Алтае, а также в Приморском, Камчатском краях и Ростовской области. "В связи со складывающейся ситуацией в этих регионах существуют риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с экзогенными геологическими процессами", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Как поясняет институт, криогенными называются геологические процессы, которые происходят в результате промерзания или оттаивании горных пород, а также замерзания подземных вод. Термокарстовый процесс - просадка земной поверхности, которая образуется при протаивании мерзлых пород и подземного льда. Также это процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие сподземного льда.