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В Коми и на Ямале возможны провалы грунта летом - РИА Новости, 10.06.2023
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02:55 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/obvaly-1877342404.html
В Коми и на Ямале возможны провалы грунта летом
В Коми и на Ямале возможны провалы грунта летом - РИА Новости, 10.06.2023
В Коми и на Ямале возможны провалы грунта летом
Провалы грунта из-за таяния мерзлых пород и подземного льда прогнозируются этим летом на территории Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, предупреждает... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T02:55
2023-06-10T02:55
ямал
республика коми
камчатский край
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Провалы грунта из-за таяния мерзлых пород и подземного льда прогнозируются этим летом на территории Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В соответствии с прогнозом развития экзогенных геологических процессов на летний период этого года, подготовленным учеными института, очень высокая активность комплекса криогенного и термокарстового процессов прогнозируется на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этот же период обвалы и осыпи горных пород ожидаются в Дагестане, Северной Осетии, на Алтае, а также в Приморском, Камчатском краях и Ростовской области. "В связи со складывающейся ситуацией в этих регионах существуют риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с экзогенными геологическими процессами", - резюмирует ВНИИ ГОЧС. Как поясняет институт, криогенными называются геологические процессы, которые происходят в результате промерзания или оттаивании горных пород, а также замерзания подземных вод. Термокарстовый процесс - просадка земной поверхности, которая образуется при протаивании мерзлых пород и подземного льда. Также это процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие сподземного льда.
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ямал, республика коми, камчатский край, внии гочс, происшествия
Ямал, Республика Коми, Камчатский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В Коми и на Ямале возможны провалы грунта летом

ВНИИ ГОЧС: в Коми и на Ямале возможны провалы грунта из-за таяния подземного льда летом

© Фото : департамент ГОЧСиПБ МосквыПоследствия провала грунта
Последствия провала грунта - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : департамент ГОЧСиПБ Москвы
Последствия провала грунта. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Провалы грунта из-за таяния мерзлых пород и подземного льда прогнозируются этим летом на территории Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В соответствии с прогнозом развития экзогенных геологических процессов на летний период этого года, подготовленным учеными института, очень высокая активность комплекса криогенного и термокарстового процессов прогнозируется на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в этот же период обвалы и осыпи горных пород ожидаются в Дагестане, Северной Осетии, на Алтае, а также в Приморском, Камчатском краях и Ростовской области. "В связи со складывающейся ситуацией в этих регионах существуют риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с экзогенными геологическими процессами", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Как поясняет институт, криогенными называются геологические процессы, которые происходят в результате промерзания или оттаивании горных пород, а также замерзания подземных вод. Термокарстовый процесс - просадка земной поверхности, которая образуется при протаивании мерзлых пород и подземного льда. Также это процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие сподземного льда.
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ЯмалРеспублика КомиКамчатский крайВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
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