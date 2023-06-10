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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 124 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T00:16
2023-06-10T00:16
2023-06-10T00:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 124 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил семь обстрелов артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 124 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пункта республики: Горловка, Гольмовский, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения, в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Центрально-Городском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела.
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию Донбасса