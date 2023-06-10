https://ria.ru/20230610/obstrely-1877338674.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 124 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T00:16

2023-06-10T00:16

2023-06-10T00:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876958545_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_b6ba08129b3074fb98921067e4e2a4ec.jpg

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 124 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил семь обстрелов артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 124 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пункта республики: Горловка, Гольмовский, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения, в Петровском и Киевском районах Донецка, а также в Центрально-Городском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела.

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, происшествия