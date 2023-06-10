https://ria.ru/20230610/obstrel-1877368122.html

В Шебекинском округе в пятницу женщина пострадала при обстреле

В Шебекинском округе в пятницу женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 10.06.2023

В Шебекинском округе в пятницу женщина пострадала при обстреле

Женщина получила легкое осколочное ранение при украинском обстреле в пятницу села Нижнее Березово Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:46

2023-06-10T10:46

2023-06-10T10:46

происшествия

белгородская область

белгород

грайворонский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Женщина получила легкое осколочное ранение при украинском обстреле в пятницу села Нижнее Березово Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. На своей странице Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах региона 9 июня. "Прилеты" были зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Волоконовском, Грайворонском районах и больше всего в Шебекинском округе. "В селе Нижнее Березово – 5 прилетов. Есть одна пострадавшая – женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась. Разрушений нет", - написал губернатор. Он уточнил, что по Шебекинскому городскому округу было выпущено 82 единицы различных боеприпасов, а также зафиксировано 8 сбросов взрывных устройств с БПЛА. По его словам, удары наносились по окраинам города, количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. "По посёлку Новая Таволжанка били снарядами "Града" – зафиксировано 10 прилётов. Никто не пострадал. Повреждено 6 домовладений. По селу Муром выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Белянка зафиксировано 2 прилета. Никто не пострадал", - добавил глава области. Еще одно село - Терезовка, стало объектом обстрелов. В результате инцидента, как сообщает губернатор, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877244293.html

белгородская область

белгород

грайворонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, грайворонский район, вячеслав гладков