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В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка

В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка - РИА Новости, 10.06.2023

В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка

Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:20

2023-06-10T19:20

2023-06-10T21:01

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Сообщение об обрушении трибуны передвижного цирка в Лесколово поступило в 18:35, на место выехала 104 пожарная часть "Леноблпожспаса". <...> Все зрители эвакуировались самостоятельно", — рассказал собеседник агентства.В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Ее отправили в больницу с переломом ноги. По данным местных властей, еще трех человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались.Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.Всего из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)