Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 10.06.2023 (обновлено: 21:01 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/obrushenie-1877429038.html
В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка
В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка - РИА Новости, 10.06.2023
В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка
Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T19:20
2023-06-10T21:01
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877434752_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4a1ec592249b4957ae60b852c51fd54e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Сообщение об обрушении трибуны передвижного цирка в Лесколово поступило в 18:35, на место выехала 104 пожарная часть "Леноблпожспаса". &lt;...&gt; Все зрители эвакуировались самостоятельно", — рассказал собеседник агентства.В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Ее отправили в больницу с переломом ноги. По данным местных властей, еще трех человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались.Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.Всего из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877434752_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ec33bdad2b572ca5632577bba6c65dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка

Трибуны со зрителями обрушились во время представления цирка в Ленинградской области

© Фото очевидцаПередвижной цирк "Малибу" в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области
Передвижной цирк Малибу в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области
© Фото очевидца
Передвижной цирк "Малибу" в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Сообщение об обрушении трибуны передвижного цирка в Лесколово поступило в 18:35, на место выехала 104 пожарная часть "Леноблпожспаса". <...> Все зрители эвакуировались самостоятельно", — рассказал собеседник агентства.
Обрушение трибуны передвижного цирка в поселке Лесколово. Стоп-кадр
 Обрушение трибуны передвижного цирка в поселке Лесколово. Стоп-кадр
Обрушение трибуны передвижного цирка в поселке Лесколово. Стоп-кадр
В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Ее отправили в больницу с переломом ноги. По данным местных властей, еще трех человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались.
Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Всего из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Автомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны
1 июня, 13:21
 
ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала