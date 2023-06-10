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В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу - РИА Новости, 10.06.2023
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21:32 10.06.2023 (обновлено: 22:33 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/nato-1877439625.html
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу - РИА Новости, 10.06.2023
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу
Страны — члены НАТО не достигли компромисса по теме присоединения Украины к альянсу, заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ в эфире... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T21:32
2023-06-10T22:33
в мире
украина
вильнюс
киев
владимир зеленский
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Страны — члены НАТО не достигли компромисса по теме присоединения Украины к альянсу, заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ в эфире YouTube-канала DCNews."В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины", — сказал он.По словам Джоанэ, пока продолжается российская спецоперация, вопрос присоединения Киева к альянсу нужно отложить. Он подчеркнул, что дискуссии по этой теме внутри блока идут интенсивные, а во время саммита в Вильнюсе Зеленского усадят за один стол с главами стран — участников НАТО. &quot;Сейчас ясно, что Украина находится ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо. В Вильнюсе пройдет саммит НАТО, и если все пойдет хорошо, я не могу предвидеть переговоры внутри альянса, которые идут с большой интенсивностью в эти дни, то вполне возможно, что за столом с главами стран — участников НАТО будет и Зеленский. Это будет чисто символический жест. И да, мы будем оказывать поддержку Украине&quot;, — сказал Джоанэ.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, Киев и союзники планируют провести глобальный саммит по реализации украинской "формулы мира" до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которая пройдет 11-12 июля.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
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украина
вильнюс
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, украина, вильнюс, киев, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Вильнюс, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу

Замгенсека НАТО Джоанэ: внутри альянса нет консенсуса по теме присоединения Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Страны — члены НАТО не достигли компромисса по теме присоединения Украины к альянсу, заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ в эфире YouTube-канала DCNews.
"В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины", — сказал он.
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Вчера, 16:39
По словам Джоанэ, пока продолжается российская спецоперация, вопрос присоединения Киева к альянсу нужно отложить. Он подчеркнул, что дискуссии по этой теме внутри блока идут интенсивные, а во время саммита в Вильнюсе Зеленского усадят за один стол с главами стран — участников НАТО.
«

"Сейчас ясно, что Украина находится ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо. В Вильнюсе пройдет саммит НАТО, и если все пойдет хорошо, я не могу предвидеть переговоры внутри альянса, которые идут с большой интенсивностью в эти дни, то вполне возможно, что за столом с главами стран — участников НАТО будет и Зеленский. Это будет чисто символический жест. И да, мы будем оказывать поддержку Украине", — сказал Джоанэ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
По данным СМИ, Киев и союзники планируют провести глобальный саммит по реализации украинской "формулы мира" до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которая пройдет 11-12 июля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
 
В миреУкраинаВильнюсКиевВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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