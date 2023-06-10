https://ria.ru/20230610/nato-1877408007.html

"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ

"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023

"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ

Техника стран НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:49

2023-06-10T16:49

2023-06-10T16:49

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Техника стран НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago.По его словам, намерения обескровить Россию не увенчались успехом из-за провалов украинских войск, несмотря на активное снабжение западным оружием."Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — заметил Макгрегор.В субботу глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине, а также факт замалчивания этих потерь в западных СМИ.

https://ria.ru/20230610/oshibka-1877371654.html

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россия

украина

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша