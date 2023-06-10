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"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
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16:49 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/nato-1877408007.html
"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ
"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ
Техника стран НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:49
2023-06-10T16:49
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Техника стран НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago.По его словам, намерения обескровить Россию не увенчались успехом из-за провалов украинских войск, несмотря на активное снабжение западным оружием."Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — заметил Макгрегор.В субботу глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине, а также факт замалчивания этих потерь в западных СМИ.
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в мире, киев, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Киев, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Украинцы серьезно проигрывают". Киеву сообщили плохие новости о ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: техника НАТО не помогает ВСУ добиться успеха

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Техника стран НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago.
По его словам, намерения обескровить Россию не увенчались успехом из-за провалов украинских войск, несмотря на активное снабжение западным оружием.
«
"Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — заметил Макгрегор.
В субботу глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине, а также факт замалчивания этих потерь в западных СМИ.
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