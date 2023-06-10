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В США обвинили Украину в попытке уничтожить русскую культуру - РИА Новости, 10.06.2023
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10:27 10.06.2023 (обновлено: 18:51 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/muzei-1877366332.html
В США обвинили Украину в попытке уничтожить русскую культуру
В США обвинили Украину в попытке уничтожить русскую культуру - РИА Новости, 10.06.2023
В США обвинили Украину в попытке уничтожить русскую культуру
Украинская пропаганда пытается стереть русскую культуру, выдавая ее в лояльных киевскому режиму странах за украинскую, сообщила автор журнала The American... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:27
2023-06-10T18:51
в мире
нью-йорк (город)
российская империя
иван айвазовский
энди уорхол (андрей вархола)
зинаида серебрякова
карпаты
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинская пропаганда пытается стереть русскую культуру, выдавая ее в лояльных киевскому режиму странах за украинскую, сообщила автор журнала The American Conservative Кэти Седжвик.&quot;Большая часть этих усилий связана с деятельностью одной женщины, Оксаны Семеник. Она влиятельный человек в твиттере, который лично обращается к кураторам, даже направляя свои 24 тысячи подписчиков отмечать музеи в социальных сетях с просьбой внести исправления&quot;, — заметила Седжвик.Она подчеркнула, что особенно активно Семеник пытается записать в украинцы легендарного американского художника Энди Уорхола, так как его семья была родом с Карпат. Однако ее целями стали также Зинаида Серебрякова, Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Илья Репин и другие художники, ни один из которых не называл себя украинцем.В марте Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником. В описании к работе указано, что автор был армянином, рожденным в Российской империи, в крымском городе Феодосия, хотя ранее музей считал его украинцем.
https://ria.ru/20230216/khudozhniki-1852363297.html
нью-йорк (город)
российская империя
карпаты
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в мире, нью-йорк (город), российская империя, иван айвазовский, энди уорхол (андрей вархола), зинаида серебрякова, карпаты
В мире, Нью-Йорк (город), Российская империя, Иван Айвазовский, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Зинаида Серебрякова, Карпаты
В США обвинили Украину в попытке уничтожить русскую культуру

TAC: украинская пропаганда пытается стереть русскую культуру

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща"
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинская пропаганда пытается стереть русскую культуру, выдавая ее в лояльных киевскому режиму странах за украинскую, сообщила автор журнала The American Conservative Кэти Седжвик.
«

"Большая часть этих усилий связана с деятельностью одной женщины, Оксаны Семеник. Она влиятельный человек в твиттере, который лично обращается к кураторам, даже направляя свои 24 тысячи подписчиков отмечать музеи в социальных сетях с просьбой внести исправления", — заметила Седжвик.

Она подчеркнула, что особенно активно Семеник пытается записать в украинцы легендарного американского художника Энди Уорхола, так как его семья была родом с Карпат. Однако ее целями стали также Зинаида Серебрякова, Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Илья Репин и другие художники, ни один из которых не называл себя украинцем.
В марте Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником. В описании к работе указано, что автор был армянином, рожденным в Российской империи, в крымском городе Феодосия, хотя ранее музей считал его украинцем.
Иван Айвазовский. Автопортрет. 1874
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами
16 февраля, 13:00
 
В миреНью-Йорк (город)Российская империяИван АйвазовскийЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Зинаида СеребряковаКарпаты
 
 
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