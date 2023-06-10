https://ria.ru/20230610/morozhenoe-1877344702.html

Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле

Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле - РИА Новости, 10.06.2023

Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле

Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:50

2023-06-10T03:50

2023-06-10T04:04

общество

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845211578_0:90:1000:653_1920x0_80_0_0_1cd1df18099c82d1ab4cc6764f761291.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Всемирный день мороженого отмечается 10 июня. "Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", — отметила Пшеничная. Она отметила, что для обезболивающего эффекта есть более безопасный способ — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит, подчеркнула Пшеничная. По ее словам, если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело. Переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это уже в свою очередь способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям, пояснила Пшеничная. В первую очередь следует опасаться ангины, так как это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии."Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения", — добавила специалист. Однако, если человек здоров и ест мороженое неспешно, небольшими порциями, уже подтаявшим, оставляя в полости рта, пока оно не согреется и не превратится в полужидкое или жидкое состояние, то оно доставит удовольствие и не принесет вреда организму, уточнила Пшеничная.

https://sn.ria.ru/20230607/sanprosvet-1876640763.html

https://sn.ria.ru/20230601/sanprosvet-1875336480.html

https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)