https://ria.ru/20230610/morozhenoe-1877344702.html
Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле
Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле - РИА Новости, 10.06.2023
Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле
Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:50
2023-06-10T03:50
2023-06-10T04:04
общество
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Всемирный день мороженого отмечается 10 июня. "Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", — отметила Пшеничная. Она отметила, что для обезболивающего эффекта есть более безопасный способ — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит, подчеркнула Пшеничная. По ее словам, если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело. Переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это уже в свою очередь способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям, пояснила Пшеничная. В первую очередь следует опасаться ангины, так как это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии."Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения", — добавила специалист. Однако, если человек здоров и ест мороженое неспешно, небольшими порциями, уже подтаявшим, оставляя в полости рта, пока оно не согреется и не превратится в полужидкое или жидкое состояние, то оно доставит удовольствие и не принесет вреда организму, уточнила Пшеничная.
https://sn.ria.ru/20230607/sanprosvet-1876640763.html
https://sn.ria.ru/20230601/sanprosvet-1875336480.html
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html
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общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: мороженое при больном горле повышает риск осложнений
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Всемирный день мороженого отмечается 10 июня.
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"Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", — отметила Пшеничная.
Она отметила, что для обезболивающего эффекта есть более безопасный способ — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит, подчеркнула Пшеничная.
По ее словам, если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело.
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Переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это уже в свою очередь способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям, пояснила Пшеничная.
В первую очередь следует опасаться ангины, так как это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии.
«
"Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения", — добавила специалист.
Однако, если человек здоров и ест мороженое неспешно, небольшими порциями, уже подтаявшим, оставляя в полости рта, пока оно не согреется и не превратится в полужидкое или жидкое состояние, то оно доставит удовольствие и не принесет вреда организму, уточнила Пшеничная.
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