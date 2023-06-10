https://ria.ru/20230610/mintrans-1877344861.html

Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто

Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто - РИА Новости, 10.06.2023

Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто

Минтранс РФ не планирует изменения обозначения беспилотных автомобилей в России и введения каких-то новых знаков для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:55

2023-06-10T03:55

2023-06-10T05:59

россия

иннополис (татарстан)

москва

сколково

яндекс

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтранс РФ не планирует изменения обозначения беспилотных автомобилей в России и введения каких-то новых знаков для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Все беспилотные автомобили в России должны иметь на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности специальный знак. Выглядит он как равносторонний треугольник белого цвета с красной каймой. В нем буква "А" черного цвета. Это расшифровывается как "Автономное управление". "Информацией о планах изменения обозначения и внедрения новых знаков не располагаем", - рассказали в Минтрансе РФ. Сейчас в России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Он начался в 2022 году году в ряде регионов РФ. Без водителя-испытателя такие машины пока могут ездить только Иннополисе (Татарстан) и "Сколково" (Москва), в остальных случаях он должен находиться в машине и контролировать ситуацию. "Яндекс" в начале июня сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Все беспилотные такси "Яндекса" имеют опознавательный знак "А", который означает "Автономное вождение".

https://ria.ru/20230610/avtomobili-1877343265.html

https://ria.ru/20230608/dtp-1877003551.html

россия

иннополис (татарстан)

москва

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