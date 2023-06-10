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Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто - РИА Новости, 10.06.2023
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03:55 10.06.2023 (обновлено: 05:59 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/mintrans-1877344861.html
Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто
Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто - РИА Новости, 10.06.2023
Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто
Минтранс РФ не планирует изменения обозначения беспилотных автомобилей в России и введения каких-то новых знаков для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:55
2023-06-10T05:59
россия
иннополис (татарстан)
москва
сколково
яндекс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтранс РФ не планирует изменения обозначения беспилотных автомобилей в России и введения каких-то новых знаков для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Все беспилотные автомобили в России должны иметь на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности специальный знак. Выглядит он как равносторонний треугольник белого цвета с красной каймой. В нем буква "А" черного цвета. Это расшифровывается как "Автономное управление". "Информацией о планах изменения обозначения и внедрения новых знаков не располагаем", - рассказали в Минтрансе РФ. Сейчас в России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Он начался в 2022 году году в ряде регионов РФ. Без водителя-испытателя такие машины пока могут ездить только Иннополисе (Татарстан) и "Сколково" (Москва), в остальных случаях он должен находиться в машине и контролировать ситуацию. "Яндекс" в начале июня сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Все беспилотные такси "Яндекса" имеют опознавательный знак "А", который означает "Автономное вождение".
https://ria.ru/20230610/avtomobili-1877343265.html
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россия
иннополис (татарстан)
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россия, иннополис (татарстан), москва, сколково, яндекс
Россия, Иннополис (Татарстан), Москва, Сколково, Яндекс
Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто

Минтранс не планирует менять знаки отметки беспилотных авто или вводить новые

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтранс РФ не планирует изменения обозначения беспилотных автомобилей в России и введения каких-то новых знаков для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Все беспилотные автомобили в России должны иметь на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности специальный знак. Выглядит он как равносторонний треугольник белого цвета с красной каймой. В нем буква "А" черного цвета. Это расшифровывается как "Автономное управление".
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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"Информацией о планах изменения обозначения и внедрения новых знаков не располагаем", - рассказали в Минтрансе РФ.
Сейчас в России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Он начался в 2022 году году в ряде регионов РФ. Без водителя-испытателя такие машины пока могут ездить только Иннополисе (Татарстан) и "Сколково" (Москва), в остальных случаях он должен находиться в машине и контролировать ситуацию.
"Яндекс" в начале июня сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Все беспилотные такси "Яндекса" имеют опознавательный знак "А", который означает "Автономное вождение".
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