https://ria.ru/20230610/mig-1877396850.html

В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29

В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.06.2023

В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:18

2023-06-10T15:18

2023-06-10T16:54

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Платоновка Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также восемь дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, миг-29, безопасность