https://ria.ru/20230610/mig-1877396850.html
В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29
В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.06.2023
В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:18
2023-06-10T15:18
2023-06-10T16:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Платоновка Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также восемь дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, Безопасность
В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29
Минобороны: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Платоновки