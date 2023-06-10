Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/memorandum-1877393203.html
В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке
В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 10.06.2023
В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке
Россия по-прежнему разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках "зерновой сделки" в отношении экспорта российской сельскохозяйственной... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:00
2023-06-10T15:00
россия
сергей вершинин
оон
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147247/47/1472474775_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e08c5b7641b6ecda9b1131b172581b71.jpg
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Россия по-прежнему разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках "зерновой сделки" в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после нового раунда переговоров в Женеве. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках "зерновой сделки". "В этот раз мы тоже детально рассмотрели все эти вопросы. По существу, надо сказать, наши оценки не изменились. Мы не можем быть удовлетворены тем, как исполняется этот меморандум", - заявил Вершинин. Он добавил, что главным критерием были и остаются интересы России в том, что касается реализации ее сельхозпродукции и удобрений на внешнем рынке. "Несмотря на декларативные заявления, которые регулярно звучат в западных столицах - Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, барьеры, которые стоят на пути нашего соответствующего экспорта, остаются. По-прежнему существуют проблемы в том, что касается транзакций, получения запчастей, страховки и перестрахования российских грузов на российских кораблях при их заходах в европейские порты. По существу, мы констатируем, что эта часть так называемого пакета, который образует из себя Стамбульские договоренности от июля прошлого года, не выполняется. Естественно, мы не можем здесь поступиться и не будем поступаться нашими интересами", - сказал замглавы МИД РФ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147247/47/1472474775_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2ab38dee9bc30a8612f5b7b5321fdd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей вершинин, оон, в мире, экономика
Россия, Сергей Вершинин, ООН, В мире, Экономика
В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке

В МИД заявили о разочарованности России невыполнением меморандума в рамках зерновой сделки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Россия по-прежнему разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках "зерновой сделки" в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после нового раунда переговоров в Женеве.
В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках "зерновой сделки".
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Лавров высказался о перспективах зерновой сделки
29 мая, 13:42
"В этот раз мы тоже детально рассмотрели все эти вопросы. По существу, надо сказать, наши оценки не изменились. Мы не можем быть удовлетворены тем, как исполняется этот меморандум", - заявил Вершинин.
Он добавил, что главным критерием были и остаются интересы России в том, что касается реализации ее сельхозпродукции и удобрений на внешнем рынке.
"Несмотря на декларативные заявления, которые регулярно звучат в западных столицах - Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, барьеры, которые стоят на пути нашего соответствующего экспорта, остаются. По-прежнему существуют проблемы в том, что касается транзакций, получения запчастей, страховки и перестрахования российских грузов на российских кораблях при их заходах в европейские порты. По существу, мы констатируем, что эта часть так называемого пакета, который образует из себя Стамбульские договоренности от июля прошлого года, не выполняется. Естественно, мы не можем здесь поступиться и не будем поступаться нашими интересами", - сказал замглавы МИД РФ.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
 
РоссияСергей ВершининООНВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала