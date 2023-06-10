https://ria.ru/20230610/memorandum-1877393203.html

В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке

В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 10.06.2023

В МИД рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке

Россия по-прежнему разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках "зерновой сделки" в отношении экспорта российской сельскохозяйственной... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:00

2023-06-10T15:00

2023-06-10T15:00

россия

сергей вершинин

оон

в мире

экономика

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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Россия по-прежнему разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках "зерновой сделки" в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после нового раунда переговоров в Женеве. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках "зерновой сделки". "В этот раз мы тоже детально рассмотрели все эти вопросы. По существу, надо сказать, наши оценки не изменились. Мы не можем быть удовлетворены тем, как исполняется этот меморандум", - заявил Вершинин. Он добавил, что главным критерием были и остаются интересы России в том, что касается реализации ее сельхозпродукции и удобрений на внешнем рынке. "Несмотря на декларативные заявления, которые регулярно звучат в западных столицах - Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, барьеры, которые стоят на пути нашего соответствующего экспорта, остаются. По-прежнему существуют проблемы в том, что касается транзакций, получения запчастей, страховки и перестрахования российских грузов на российских кораблях при их заходах в европейские порты. По существу, мы констатируем, что эта часть так называемого пакета, который образует из себя Стамбульские договоренности от июля прошлого года, не выполняется. Естественно, мы не можем здесь поступиться и не будем поступаться нашими интересами", - сказал замглавы МИД РФ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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россия, сергей вершинин, оон, в мире, экономика