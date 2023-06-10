https://ria.ru/20230610/memorandum-1877390211.html

МИД заявил о готовности к диалогу по меморандуму в рамках зерновой сделки

МИД заявил о готовности к диалогу по меморандуму в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 10.06.2023

МИД заявил о готовности к диалогу по меморандуму в рамках зерновой сделки

Россия готова продолжить диалог с ООН по имплементации меморандума об экспорте российской сельхозпродукции при условии, что эти обсуждения принесут результаты,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:47

2023-06-10T14:47

2023-06-10T14:48

оон

сергей вершинин

зерновая сделка

в мире

экономика

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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить диалог с ООН по имплементации меморандума об экспорте российской сельхозпродукции при условии, что эти обсуждения принесут результаты, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве. "Даты (предстоящих обсуждений - ред.) пока не появились. Мы консультации проводим регулярно. Мы не из тех, кто теряет самообладание. Мы хотим получить реальную отдачу для России. Ради этой отдачи мы готовы продолжать диалог, но этот диалог, повторю, должен быть результативным. Пока, к сожалению, такого нет", - сказал он. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках "зерновой сделки". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, сергей вершинин, зерновая сделка, в мире, экономика