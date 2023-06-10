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В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с лосем - РИА Новости, 10.06.2023
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09:38 10.06.2023 (обновлено: 12:40 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/los-1877359825.html
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с лосем
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с лосем - РИА Новости, 10.06.2023
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с лосем
В ДТП с лосем в Нижегородской области погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:38
2023-06-10T12:40
происшествия
нижегородская область
уренский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. В ДТП с лосем в Нижегородской области погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС. Сообщение о столкновении легкового автомобиля с лосем поступило накануне поздно вечером. Машина получила сильные механические повреждения, из-за которых людей зажало внутри салона."Пожарные и спасатели деблокировали всех участников аварии. Пострадавшие пассажиры (девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения) госпитализированы медиками в Уренскую ЦРБ. Еще двое — мужчина-водитель и женщина-пассажир — погибли", — говорится в сообщении.Инцидент произошел недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе.
https://ria.ru/20230608/safarova-1876886788.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, уренский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Уренский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с лосем

В Нижегородской области два человека погибли, двое ранены при столкновении машины с лосем

© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедникомЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : предоставлено Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником
Лось. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. В ДТП с лосем в Нижегородской области погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС.
Сообщение о столкновении легкового автомобиля с лосем поступило накануне поздно вечером. Машина получила сильные механические повреждения, из-за которых людей зажало внутри салона.
«
"Пожарные и спасатели деблокировали всех участников аварии. Пострадавшие пассажиры (девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения) госпитализированы медиками в Уренскую ЦРБ. Еще двое — мужчина-водитель и женщина-пассажир — погибли", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе.
Альбина Сафарова
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ПроисшествияНижегородская областьУренский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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