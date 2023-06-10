Рейтинг@Mail.ru
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 10.06.2023 (обновлено: 19:19 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/leopard-1877362105.html
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ
Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:57
2023-06-10T19:19
в мире
украина
сша
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред Плейтген.По его словам, уничтожение российскими войсками немецких танков встревожило США.&quot;Украине приходится нелегко. Хотя Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, американские чиновники сообщили CNN, что украинские военные сталкиваются с сильным сопротивлением&quot;, — признал Плейтген, комментируя ролик с колонной западной техники, подбитой российскими Вооруженными силами.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877118696.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ

CNN: в США признали непростую ситуацию для ВСУ после уничтожения танков Leopard

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред Плейтген.
По его словам, уничтожение российскими войсками немецких танков встревожило США.
«

"Украине приходится нелегко. Хотя Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, американские чиновники сообщили CNN, что украинские военные сталкиваются с сильным сопротивлением", — признал Плейтген, комментируя ролик с колонной западной техники, подбитой российскими Вооруженными силами.

Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
Применение ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на Запорожском направлении
9 июня, 06:18
 
В миреУкраинаСШАКиевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала