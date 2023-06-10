https://ria.ru/20230610/leopard-1877362105.html

"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ

"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023

"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ

Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:57

2023-06-10T09:57

2023-06-10T19:19

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред Плейтген.По его словам, уничтожение российскими войсками немецких танков встревожило США."Украине приходится нелегко. Хотя Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, американские чиновники сообщили CNN, что украинские военные сталкиваются с сильным сопротивлением", — признал Плейтген, комментируя ролик с колонной западной техники, подбитой российскими Вооруженными силами.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.

https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877118696.html

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Ольга Матыс

в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины