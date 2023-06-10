https://ria.ru/20230610/leopard-1877362105.html
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ
Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:57
2023-06-10T09:57
2023-06-10T19:19
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред Плейтген.По его словам, уничтожение российскими войсками немецких танков встревожило США."Украине приходится нелегко. Хотя Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, американские чиновники сообщили CNN, что украинские военные сталкиваются с сильным сопротивлением", — признал Плейтген, комментируя ролик с колонной западной техники, подбитой российскими Вооруженными силами.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877118696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Им придется нелегко": в США испугались из-за видео с подбитой техникой ВСУ
CNN: в США признали непростую ситуацию для ВСУ после уничтожения танков Leopard