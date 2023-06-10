https://ria.ru/20230610/lekarstva-1877369431.html
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов - РИА Новости, 10.06.2023
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов
Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:01
2023-06-10T11:01
2023-06-10T11:01
правительство рф
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на сайте кабмина. "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Также новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
https://ria.ru/20230608/onkologiya-1876964863.html
https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873945558.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Правительство РФ, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов
Правительство расширило перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на сайте
кабмина.
"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.
Также новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.
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Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
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