https://ria.ru/20230610/lekarstva-1877369431.html

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов - РИА Новости, 10.06.2023

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов

Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:01

2023-06-10T11:01

2023-06-10T11:01

правительство рф

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на сайте кабмина. "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Также новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.

https://ria.ru/20230608/onkologiya-1876964863.html

https://ria.ru/20230524/lekarstva-1873945558.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, михаил мишустин, здоровье - общество