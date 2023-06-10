https://ria.ru/20230610/krym-1877406475.html

В Крыму прокомментировали заявления Киева о захвате полуострова

В Крыму прокомментировали заявления Киева о захвате полуострова - РИА Новости, 10.06.2023

В Крыму прокомментировали заявления Киева о захвате полуострова

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом план киевских властей по захвату Крыма и призвал не обращать внимания на их заявления. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:37

2023-06-10T16:37

2023-06-10T16:37

россия

украина

киев

владимир константинов

владимир путин

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом план киевских властей по захвату Крыма и призвал не обращать внимания на их заявления. Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил изданию "Украинская правда", что поскольку сейчас идёт активная фаза боевых действий, неправильно обсуждать конкретные даты захвата Крыма, но это будет сделано, когда "будет тепло". "Крым находится под надежной защитой наших вооруженных сил. А относительно недавних заявлений представителей киевского режима, то чем больше мы будем обращать внимание на всякого рода их словоизвержения, тем больше позволяем им за наш счет наливаться несуществующей значимостью. Пусть свой бред разгоняют только по своим ресурсам", - сказал РИА Новости Константинов. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он отмечал, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Российская армия в состоянии отразить украинское контрнаступление, РФ нельзя недооценивать, заявил ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230609/razdel-1877319793.html

https://ria.ru/20230609/krym-1877285656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, киев, владимир константинов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, оон, в мире