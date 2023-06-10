https://ria.ru/20230610/krym-1877352438.html

В Крыму ПВО сбила две украинские ракеты

В Крыму ПВО сбила две украинские ракеты - РИА Новости, 10.06.2023

В Крыму ПВО сбила две украинские ракеты

Силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T07:54

2023-06-10T07:54

2023-06-10T09:59

специальная военная операция на украине

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram."В результате атаки жертв и пострадавших нет", — добавил он.Политик уточнил, что ракеты выпустили из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Крым и Севастополь.Так, 6 июня украинский БПЛА посадили на востоке полуострова с помощью средств РЭБ. За два дня до этого, 4 июня, Киев предпринял массированную ночную атаку беспилотниками на Крым, российские военные сбили пять БПЛА, а еще четыре заглушили. При атаке никто не пострадал.Двадцать пятого мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а также сбили средствами ПВО шесть беспилотников. Двенадцатого мая ПВО поразила БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877180851.html

https://ria.ru/20230608/krym-1877100995.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей аксенов (политик)