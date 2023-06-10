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Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней - РИА Новости, 10.06.2023
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Хорошие новости
 
15:22 10.06.2023 (обновлено: 17:33 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней - РИА Новости, 10.06.2023
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней
Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней, сообщают в ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "РусГидро"). РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:22
2023-06-10T17:33
хорошие новости
якутскэнерго
республика саха (якутия)
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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней, сообщают в ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "РусГидро"). В местных соцсетях стала распространяться информация, что в селе Намцы на столбе на самом верху уже четыре-пять дней сидит кошка. Пользователи отмечали, что животному срочно нужна помощь, поскольку "стояла жара"."В субботу энергетики Намского РЭС Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" спасли кота, который не мог спуститься с вершины электрической опоры в селе Намцы Намского улуса Республики Саха (Якутия). В спасательной операции участвовали электромонтер Виталий Бочкарев, водитель автовышки Ньургустан Слепцов и мастер Николай Васильев", — говорится в сообщении компании.Отмечается, что за спасением животного "с волнением наблюдали его хозяева" и как только сотрудники РЭС передали им кошку, они сразу же унесли питомицу домой.
https://ria.ru/20230608/spasenie-1877045238.html
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якутскэнерго, республика саха (якутия)
Хорошие новости, ЯкутскЭнерго, Республика Саха (Якутия)
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней

Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП в селе Намцы пять дней

© Фото : ПАО "Якутскэнерго"/ВКонтактеЯкутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней
Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : ПАО "Якутскэнерго"/ВКонтакте
Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней, сообщают в ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "РусГидро").
В местных соцсетях стала распространяться информация, что в селе Намцы на столбе на самом верху уже четыре-пять дней сидит кошка. Пользователи отмечали, что животному срочно нужна помощь, поскольку "стояла жара".
"В субботу энергетики Намского РЭС Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" спасли кота, который не мог спуститься с вершины электрической опоры в селе Намцы Намского улуса Республики Саха (Якутия). В спасательной операции участвовали электромонтер Виталий Бочкарев, водитель автовышки Ньургустан Слепцов и мастер Николай Васильев", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что за спасением животного "с волнением наблюдали его хозяева" и как только сотрудники РЭС передали им кошку, они сразу же унесли питомицу домой.
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Хорошие новостиЯкутскЭнергоРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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