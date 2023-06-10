Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП в селе Намцы пять дней
© Фото : ПАО "Якутскэнерго"/ВКонтактеЯкутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней
Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней, сообщают в ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "РусГидро").
В местных соцсетях стала распространяться информация, что в селе Намцы на столбе на самом верху уже четыре-пять дней сидит кошка. Пользователи отмечали, что животному срочно нужна помощь, поскольку "стояла жара".
"В субботу энергетики Намского РЭС Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" спасли кота, который не мог спуститься с вершины электрической опоры в селе Намцы Намского улуса Республики Саха (Якутия). В спасательной операции участвовали электромонтер Виталий Бочкарев, водитель автовышки Ньургустан Слепцов и мастер Николай Васильев", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что за спасением животного "с волнением наблюдали его хозяева" и как только сотрудники РЭС передали им кошку, они сразу же унесли питомицу домой.