https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html

Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней

Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней - РИА Новости, 10.06.2023

Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней

Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней, сообщают в ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "РусГидро"). РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:22

2023-06-10T15:22

2023-06-10T17:33

хорошие новости

якутскэнерго

республика саха (якутия)

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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней, сообщают в ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "РусГидро"). В местных соцсетях стала распространяться информация, что в селе Намцы на столбе на самом верху уже четыре-пять дней сидит кошка. Пользователи отмечали, что животному срочно нужна помощь, поскольку "стояла жара"."В субботу энергетики Намского РЭС Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" спасли кота, который не мог спуститься с вершины электрической опоры в селе Намцы Намского улуса Республики Саха (Якутия). В спасательной операции участвовали электромонтер Виталий Бочкарев, водитель автовышки Ньургустан Слепцов и мастер Николай Васильев", — говорится в сообщении компании.Отмечается, что за спасением животного "с волнением наблюдали его хозяева" и как только сотрудники РЭС передали им кошку, они сразу же унесли питомицу домой.

https://ria.ru/20230608/spasenie-1877045238.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

якутскэнерго, республика саха (якутия)