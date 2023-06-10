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Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню - РИА Новости, 10.06.2023
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Шоубиз
 
08:31 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/korni-1877272696.html
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню - РИА Новости, 10.06.2023
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню
Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:31
2023-06-10T08:31
шоубиз
знаменитости
"фабрика звезд"
музыка
россия
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик"."Премьера!" – подписали трек музыканты. В композиции исполнители рассказывают о любви, способной преодолеть любые преграды. Автором слов и музыки выступил Владимир Рулев. В комментариях мнения слушателей разошлись. Некоторые сочли новинку скучной и однообразной. &quot;Вся песня построена на одной фразе&quot;, &quot;Уже взрослые дядьки. Им не идет такие песни петь&quot;, Стыдно за эстраду&quot;, – написали комментаторы.Но среди пользователей нашлись и те, кому трек понравился. Более того, некоторые назвали его хитом. &quot;Это хит!&quot;, &quot;Поздравляю с премьерой, отлично вышло&quot;, &quot;Крутая песня!&quot;, &quot;Добавила в плейлист&quot;, – отреагировали поклонники.Предыдущая композиция "Корней" под названием "Судьбы ирония" вышла в прошлом году. А после выхода студийного альбома "Дневники" в 2005-м группа выпускала исключительно синглы.
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знаменитости, "фабрика звезд", музыка, россия
Шоубиз, Знаменитости, "Фабрика звезд", Музыка, Россия
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню

Группа "Корни" выпустили новую песню "Целую в носик" впервые за год

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГруппа "Корни" на гала-шоу "Фабрика звезд. 20 лет"
Группа Корни на гала-шоу Фабрика звезд. 20 лет - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик".
«
"Премьера!" – подписали трек музыканты.
В композиции исполнители рассказывают о любви, способной преодолеть любые преграды. Автором слов и музыки выступил Владимир Рулев.
В комментариях мнения слушателей разошлись. Некоторые сочли новинку скучной и однообразной.
«

"Вся песня построена на одной фразе", "Уже взрослые дядьки. Им не идет такие песни петь", Стыдно за эстраду", – написали комментаторы.

Но среди пользователей нашлись и те, кому трек понравился. Более того, некоторые назвали его хитом.
«

"Это хит!", "Поздравляю с премьерой, отлично вышло", "Крутая песня!", "Добавила в плейлист", – отреагировали поклонники.

Предыдущая композиция "Корней" под названием "Судьбы ирония" вышла в прошлом году. А после выхода студийного альбома "Дневники" в 2005-м группа выпускала исключительно синглы.
Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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ШоубизЗнаменитости"Фабрика звезд"МузыкаРоссия
 
 
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