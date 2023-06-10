https://ria.ru/20230610/korni-1877272696.html

Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню

Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню - РИА Новости, 10.06.2023

Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню

Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:31

2023-06-10T08:31

2023-06-10T08:31

шоубиз

знаменитости

"фабрика звезд"

музыка

россия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик"."Премьера!" – подписали трек музыканты. В композиции исполнители рассказывают о любви, способной преодолеть любые преграды. Автором слов и музыки выступил Владимир Рулев. В комментариях мнения слушателей разошлись. Некоторые сочли новинку скучной и однообразной. "Вся песня построена на одной фразе", "Уже взрослые дядьки. Им не идет такие песни петь", Стыдно за эстраду", – написали комментаторы.Но среди пользователей нашлись и те, кому трек понравился. Более того, некоторые назвали его хитом. "Это хит!", "Поздравляю с премьерой, отлично вышло", "Крутая песня!", "Добавила в плейлист", – отреагировали поклонники.Предыдущая композиция "Корней" под названием "Судьбы ирония" вышла в прошлом году. А после выхода студийного альбома "Дневники" в 2005-м группа выпускала исключительно синглы.

https://ria.ru/20230605/ivanushki-1876237705.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, "фабрика звезд", музыка, россия