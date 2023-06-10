https://ria.ru/20230610/korni-1877272696.html
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню - РИА Новости, 10.06.2023
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню
Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:31
2023-06-10T08:31
2023-06-10T08:31
шоубиз
знаменитости
"фабрика звезд"
музыка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877265985_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_d9b2b0a12ab166e76e37a64b71edfd63.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Участники группы "Корни" поделились на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик"."Премьера!" – подписали трек музыканты. В композиции исполнители рассказывают о любви, способной преодолеть любые преграды. Автором слов и музыки выступил Владимир Рулев. В комментариях мнения слушателей разошлись. Некоторые сочли новинку скучной и однообразной. "Вся песня построена на одной фразе", "Уже взрослые дядьки. Им не идет такие песни петь", Стыдно за эстраду", – написали комментаторы.Но среди пользователей нашлись и те, кому трек понравился. Более того, некоторые назвали его хитом. "Это хит!", "Поздравляю с премьерой, отлично вышло", "Крутая песня!", "Добавила в плейлист", – отреагировали поклонники.Предыдущая композиция "Корней" под названием "Судьбы ирония" вышла в прошлом году. А после выхода студийного альбома "Дневники" в 2005-м группа выпускала исключительно синглы.
https://ria.ru/20230605/ivanushki-1876237705.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877265985_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d40b0e841a400568e5f1c1943c79edb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, "фабрика звезд", музыка, россия
Шоубиз, Знаменитости, "Фабрика звезд", Музыка, Россия
Группа "Корни" впервые за долгое время представила новую песню
Группа "Корни" выпустили новую песню "Целую в носик" впервые за год
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Участники группы "Корни" поделились
на своей странице "ВКонтакте" новой песней под названием "Целую в носик".
«
"Премьера!" – подписали трек музыканты.
В композиции исполнители рассказывают о любви, способной преодолеть любые преграды. Автором слов и музыки выступил Владимир Рулев.
В комментариях мнения слушателей разошлись. Некоторые сочли новинку скучной и однообразной.
«
"Вся песня построена на одной фразе", "Уже взрослые дядьки. Им не идет такие песни петь", Стыдно за эстраду", – написали комментаторы.
Но среди пользователей нашлись и те, кому трек понравился. Более того, некоторые назвали его хитом.
«
"Это хит!", "Поздравляю с премьерой, отлично вышло", "Крутая песня!", "Добавила в плейлист", – отреагировали поклонники.
Предыдущая композиция "Корней" под названием "Судьбы ирония" вышла в прошлом году. А после выхода студийного альбома "Дневники" в 2005-м группа выпускала исключительно синглы.
Участники "Иванушки International" представили новую песню