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Вооруженный конфликт на Украине продлится долго, считают в Италии - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/konflikt-1877375381.html
Вооруженный конфликт на Украине продлится долго, считают в Италии
Вооруженный конфликт на Украине продлится долго, считают в Италии - РИА Новости, 10.06.2023
Вооруженный конфликт на Украине продлится долго, считают в Италии
Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго, заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T12:08
2023-06-10T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
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РИМ, 10 июн – РИА Новости. Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго, заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано в интервью газете La Stampa. "Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя. Объявленное контрнаступление не означает, что началось движение к переговорам. Наоборот, многие факторы заставляют сейчас думать о том, что война будет продолжаться долго", - заявил он в интервью, которое в субботу опубликовала газета. По мнению Грациано, конфликт на Украине "не станет мировой войной, однако это, конечно, конфликт, который будет продолжаться длительное время". Благодаря западным поставкам вооруженные силы Украины сейчас хорошо вооружены, указал генерал. Однако он обратил внимание на тот факт, что "Европа выделила годовой фонд на приобретение боеприпасов для Украины, и эти боеприпасы поступят через год, потому что их еще нужно произвести". По его словам, из этого следует, "что дело не будет коротким и что сегодня есть средства только для ограниченных наступательных операций". Он также заметил, что "Киев пока не получил самолетов западного производства". "Сейчас война остановилась на Днепре, одной из рек сопротивления Второй мировой войны. Россия также восстанавливает свои арсеналы, но у нее есть структурная слабость, вытекающая из экономической ситуации… С другой стороны, Украина не может обойтись без Запада", - отметил Грациано. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
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в мире, италия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина
Вооруженный конфликт на Украине продлится долго, считают в Италии

Экс-глава штаба ВС Италии Грациано: вооруженный конфликт на Украине продлится долго

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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РИМ, 10 июн – РИА Новости. Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго, заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано в интервью газете La Stampa.
"Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя. Объявленное контрнаступление не означает, что началось движение к переговорам. Наоборот, многие факторы заставляют сейчас думать о том, что война будет продолжаться долго", - заявил он в интервью, которое в субботу опубликовала газета.
По мнению Грациано, конфликт на Украине "не станет мировой войной, однако это, конечно, конфликт, который будет продолжаться длительное время".
Благодаря западным поставкам вооруженные силы Украины сейчас хорошо вооружены, указал генерал. Однако он обратил внимание на тот факт, что "Европа выделила годовой фонд на приобретение боеприпасов для Украины, и эти боеприпасы поступят через год, потому что их еще нужно произвести". По его словам, из этого следует, "что дело не будет коротким и что сегодня есть средства только для ограниченных наступательных операций". Он также заметил, что "Киев пока не получил самолетов западного производства".
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"Сейчас война остановилась на Днепре, одной из рек сопротивления Второй мировой войны. Россия также восстанавливает свои арсеналы, но у нее есть структурная слабость, вытекающая из экономической ситуации… С другой стороны, Украина не может обойтись без Запада", - отметил Грациано.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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