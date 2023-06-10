https://ria.ru/20230610/komanda-1877428894.html

Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках

Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках - РИА Новости, 10.06.2023

Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках

Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" создала свою футбольную команду, которая приняла участие во Всероссийском дне футбола в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:20

2023-06-10T19:20

2023-06-10T19:20

общество

россия

москва

черное море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" создала свою футбольную команду, которая приняла участие во Всероссийском дне футбола в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, зрителями праздника стали более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба премии "Экология – дело каждого".Праздник прошел в субботу и подарил игрокам и болельщикам со всей России зрелищные турниры, концертную программу, автограф-сессии со звездами отечественного футбола, а также мастер-классы и активности, приготовленные командой премии "Экология – дело каждого".Участие в городском турнире "День Московского спорта", организованном столичным департаментом спорта и Российским футбольным союзом, стало почетным и волнительным для команды "Экология – дело каждого". В ее состав вошли ребята 11–12 лет, неравнодушные к проблемам экологии и профессионально занимающиеся спортом. Все они – воспитанники Футбольной школы молодежи и не раз участвовали в соревнованиях, но впервые оказались на таком масштабном футбольном празднике."Наши 12-летние ребята сыграли вничью со счетом 2:2 с 16-летними соперниками, показали высокий результат, несмотря на то, что не все были профессиональными футболистами. Мы гордимся ими и надеемся, что наша футбольная команда будет и дальше выигрывать и своим примером показывать, что экологичным нужно быть как в душе, так и физически. Именно поэтому премия "Экология - дело каждого" и Российский футбольный союз являются партнерами. Ведь экология и активный здоровый образ жизни касаются каждого. Привычка заниматься спортом и привычка заботиться об окружающей среде – это залог успеха в жизни любого человека", – сказал представитель премии.Он добавил, что узнать о простых и в то же время важных экопривычках участники праздника могли на мастер-классах, организованных премией "Экология – дело каждого". Ребята узнали, что такое отель для насекомых, и смогли изготовить его своими руками. Увлекательными оказались сборка экопазла, раскопки в песочнице, а также компьютерная экоигра в виар-очках. Участники активностей получили подарки от премии.Как отмечается в сообщении, "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.За два года на проект поступили заявки из 39 стран, включая Россию, в которой участниками стали дети из всех 89 регионов, общее количество работ на премию превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.

https://ria.ru/20230523/ekologiya-1873518015.html

россия

москва

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)