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Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках - РИА Новости, 10.06.2023
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19:20 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/komanda-1877428894.html
Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках
Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках - РИА Новости, 10.06.2023
Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" создала свою футбольную команду, которая приняла участие во Всероссийском дне футбола в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T19:20
2023-06-10T19:20
общество
россия
москва
черное море
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" создала свою футбольную команду, которая приняла участие во Всероссийском дне футбола в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, зрителями праздника стали более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба премии "Экология – дело каждого".Праздник прошел в субботу и подарил игрокам и болельщикам со всей России зрелищные турниры, концертную программу, автограф-сессии со звездами отечественного футбола, а также мастер-классы и активности, приготовленные командой премии "Экология – дело каждого".Участие в городском турнире "День Московского спорта", организованном столичным департаментом спорта и Российским футбольным союзом, стало почетным и волнительным для команды "Экология – дело каждого". В ее состав вошли ребята 11–12 лет, неравнодушные к проблемам экологии и профессионально занимающиеся спортом. Все они – воспитанники Футбольной школы молодежи и не раз участвовали в соревнованиях, но впервые оказались на таком масштабном футбольном празднике."Наши 12-летние ребята сыграли вничью со счетом 2:2 с 16-летними соперниками, показали высокий результат, несмотря на то, что не все были профессиональными футболистами. Мы гордимся ими и надеемся, что наша футбольная команда будет и дальше выигрывать и своим примером показывать, что экологичным нужно быть как в душе, так и физически. Именно поэтому премия "Экология - дело каждого" и Российский футбольный союз являются партнерами. Ведь экология и активный здоровый образ жизни касаются каждого. Привычка заниматься спортом и привычка заботиться об окружающей среде – это залог успеха в жизни любого человека", – сказал представитель премии.Он добавил, что узнать о простых и в то же время важных экопривычках участники праздника могли на мастер-классах, организованных премией "Экология – дело каждого". Ребята узнали, что такое отель для насекомых, и смогли изготовить его своими руками. Увлекательными оказались сборка экопазла, раскопки в песочнице, а также компьютерная экоигра в виар-очках. Участники активностей получили подарки от премии.Как отмечается в сообщении, "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.За два года на проект поступили заявки из 39 стран, включая Россию, в которой участниками стали дети из всех 89 регионов, общее количество работ на премию превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.
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4.7
96
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общество, россия, москва, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Россия, Москва, Черное море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках

© Фото предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках
Команда премии Экология – дело каждого посетила день футбола в Лужниках
© Фото предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" создала свою футбольную команду, которая приняла участие во Всероссийском дне футбола в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, зрителями праздника стали более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба премии "Экология – дело каждого".
Праздник прошел в субботу и подарил игрокам и болельщикам со всей России зрелищные турниры, концертную программу, автограф-сессии со звездами отечественного футбола, а также мастер-классы и активности, приготовленные командой премии "Экология – дело каждого".
Участие в городском турнире "День Московского спорта", организованном столичным департаментом спорта и Российским футбольным союзом, стало почетным и волнительным для команды "Экология – дело каждого". В ее состав вошли ребята 11–12 лет, неравнодушные к проблемам экологии и профессионально занимающиеся спортом. Все они – воспитанники Футбольной школы молодежи и не раз участвовали в соревнованиях, но впервые оказались на таком масштабном футбольном празднике.
«
"Наши 12-летние ребята сыграли вничью со счетом 2:2 с 16-летними соперниками, показали высокий результат, несмотря на то, что не все были профессиональными футболистами. Мы гордимся ими и надеемся, что наша футбольная команда будет и дальше выигрывать и своим примером показывать, что экологичным нужно быть как в душе, так и физически. Именно поэтому премия "Экология - дело каждого" и Российский футбольный союз являются партнерами. Ведь экология и активный здоровый образ жизни касаются каждого. Привычка заниматься спортом и привычка заботиться об окружающей среде – это залог успеха в жизни любого человека", – сказал представитель премии.
© Фото предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках
Команда премии Экология – дело каждого посетила день футбола в Лужниках
© Фото предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Команда премии "Экология – дело каждого" посетила день футбола в Лужниках
Он добавил, что узнать о простых и в то же время важных экопривычках участники праздника могли на мастер-классах, организованных премией "Экология – дело каждого". Ребята узнали, что такое отель для насекомых, и смогли изготовить его своими руками. Увлекательными оказались сборка экопазла, раскопки в песочнице, а также компьютерная экоигра в виар-очках. Участники активностей получили подарки от премии.
Как отмечается в сообщении, "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.
За два года на проект поступили заявки из 39 стран, включая Россию, в которой участниками стали дети из всех 89 регионов, общее количество работ на премию превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.
Аллея премии Экология – дело каждого в деревне Федора Конюхова
Аллея премии "Экология – дело каждого" появилась в деревне Федора Конюхова
23 мая, 10:00
 
ОбществоРоссияМоскваЧерное мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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