https://ria.ru/20230610/kishinev-1877408945.html

В аэропорту Кишинева оказались заблокированы около ста пассажиров

В аэропорту Кишинева оказались заблокированы около ста пассажиров - РИА Новости, 10.06.2023

В аэропорту Кишинева оказались заблокированы около ста пассажиров

Около сотни пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Кишинева, устроив скандал с администрацией из-за отмены рейсов в Парму и Ниццу, сообщили местные... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:58

2023-06-10T16:58

2023-06-10T17:49

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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Около сотни пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Кишинева, устроив скандал с администрацией из-за отмены рейсов в Парму и Ниццу, сообщили местные Telegram-каналы. На видеороликах, опубликованных в каналах Index, "Молдавская политика" и других, запечатлена группа людей, которые активно выражают свое недовольство у стойки в зале ожидания. В числе прочего они предъявляют претензии к администрации аэропорта и представителям авиакомпании FlyOnе, отменившей рейсы. На видео пассажиры жалуются, что их своевременно не оповестили об изменении графика полетов. Спустя несколько часов после инцидента компания FlyOnе выступила с обращением."Рейсы Кишинев — Парма — Кишинев и Кишинев — Ницца — Кишинев были отменены 10 июня. На решение об аннулировании рейсов повлияли задержки, а также частота часов, когда аэропорты ограничивают полеты. Просим пассажиров проверить сообщения, полученные по электронной почте, чтобы иметь возможность выбрать один из вариантов, предложенных компанией", — говорится в сообщениях, опубликованных на официальных страницах перевозчика в социальных сетях. Ситуацию в аэропорту контролирует пограничная полиция, которая призвала заблокированных граждан сохранять спокойствие и не причинять неудобств другим пассажирам. Кишиневский телеканал PRO TV, в свою очередь, сообщил, что накануне вечером в аэропорту была аналогичная ситуация. При этом основатель FlyOne и бывший вице-министр транспорта и дорожной инфраструктуры Владимир Чеботарь заявил, что к отмене рейсов привел инцидент, произошедший с самолетом авиакомпании за рубежом.

https://ria.ru/20230526/samolet-1874295542.html

https://ria.ru/20230523/aviareysy-1873570046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, парма, ницца