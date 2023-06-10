https://ria.ru/20230610/kiev-1877384960.html

В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти

В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти - РИА Новости, 10.06.2023

В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти

В Киеве по итогам проверки состояния бомбоубежищ только 15% укрытий оказались пригодными без существенных замечаний, власти оценили результаты как... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:15

2023-06-10T14:15

2023-06-10T14:15

в мире

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Киеве по итогам проверки состояния бомбоубежищ только 15% укрытий оказались пригодными без существенных замечаний, власти оценили результаты как неутешительные, сообщил в субботу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем телеграм-канале. "Комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их нужно приводить в порядок", - написал Камышин. Он уточнил, что доступными оказались меньше половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут - обычно это дежурные, которые открывают укрытия по тревоге.

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876209144.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина