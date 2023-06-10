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В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти
В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти - РИА Новости, 10.06.2023
В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти
В Киеве по итогам проверки состояния бомбоубежищ только 15% укрытий оказались пригодными без существенных замечаний, власти оценили результаты как... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:15
2023-06-10T14:15
2023-06-10T14:15
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Киеве по итогам проверки состояния бомбоубежищ только 15% укрытий оказались пригодными без существенных замечаний, власти оценили результаты как неутешительные, сообщил в субботу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем телеграм-канале. "Комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их нужно приводить в порядок", - написал Камышин. Он уточнил, что доступными оказались меньше половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут - обычно это дежурные, которые открывают укрытия по тревоге.
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876209144.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ, сообщили власти
Украинский министр Камышин: в Киеве полностью пригодны лишь 15 процентов бомбоубежищ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
В Киеве по итогам проверки состояния бомбоубежищ только 15% укрытий оказались пригодными без существенных замечаний, власти оценили результаты как неутешительные, сообщил в субботу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем телеграм-канале
.
"Комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их нужно приводить в порядок", - написал Камышин.
Он уточнил, что доступными оказались меньше половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут - обычно это дежурные, которые открывают укрытия по тревоге.
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