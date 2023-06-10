https://ria.ru/20230610/kherson-1877397621.html

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных - РИА Новости, 10.06.2023

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных

Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:25

2023-06-10T15:25

2023-06-10T15:25

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве. В МО РФ добавили, что кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20230610/kadry-1877394671.html

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , безопасность