https://ria.ru/20230610/kherson-1877397621.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных - РИА Новости, 10.06.2023
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:25
2023-06-10T15:25
2023-06-10T15:25
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве. В МО РФ добавили, что кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230610/kadry-1877394671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных