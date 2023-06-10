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ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/kherson-1877397621.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных - РИА Новости, 10.06.2023
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:25
2023-06-10T15:25
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве. В МО РФ добавили, что кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
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россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
Кадр с эвакуацией мирных жителей службами МЧС РФ на государственном телеканале Рада. Стоп-кадр видео
На Украине показали, как МЧС России спасает жителей Херсонской области
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
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