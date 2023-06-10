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ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/kharkov-1877397746.html
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом - РИА Новости, 10.06.2023
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:26
2023-06-10T15:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и Рай-Александровки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах. "В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой народной республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877396468.html
харьков
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьков, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом

Минобороны: российские военные поразили штабы украинских бригад под Харьковом

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и Рай-Александровки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.
"В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой народной республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХарьковВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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