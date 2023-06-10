https://ria.ru/20230610/kharkov-1877397746.html
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом - РИА Новости, 10.06.2023
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:26
2023-06-10T15:26
2023-06-10T15:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и Рай-Александровки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах. "В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой народной республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877396468.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьков, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом
Минобороны: российские военные поразили штабы украинских бригад под Харьковом