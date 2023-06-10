https://ria.ru/20230610/kharkov-1877397746.html

ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом

ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом - РИА Новости, 10.06.2023

ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:26

2023-06-10T15:26

2023-06-10T15:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и Рай-Александровки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах. "В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой народной республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877396468.html

харьков

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы рф, донецкая народная республика