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Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей" - РИА Новости, 10.06.2023
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Шоубиз
 
05:34 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/kandelaki-1877294884.html
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей" - РИА Новости, 10.06.2023
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"
Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:34
2023-06-10T05:34
шоубиз
тина канделаки (тинатин канделаки)
уральские пельмени
квн
стс (телеканал)
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени".&quot;Почему зрители разных возрастов с удовольствием смотрят &quot;Уральские пельмени&quot;? Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор&quot;, – считает Канделаки.Она также ответила на слухи о том, что сегодня у телевидения исключительно возрастная аудитория. По словам продюсера, это не так. "Аудитория у нас очень разная. Знаешь, сколько заявок было от возрастной аудитории 14–44 лет для участия в шоу "Конфетка"? На второй сезон — порядка восьми тысяч", – уточнила знаменитость. "Уральские пельмени" обрели популярность в 1995 году после ряда удачных игр в Высшей лиге КВН. После выхода из проекта комики продолжили сниматься в различных юмористических передачах и давать концерты по всей стране. В 2009 году они запустили собственное шоу на телеканале СТС, которое выходит до сих пор.
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Шоубиз, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Уральские пельмени, КВН, СТС (телеканал), ТНТ (телеканал), Знаменитости
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"

Тина Канделаки считает, что популярность "Уральских пельменей" связана с народным юмором

© РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина ЧесноковаТина Канделаки и участники команды "Уральские пельмени"
Тина Канделаки и участники команды Уральские пельмени - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени".
«

"Почему зрители разных возрастов с удовольствием смотрят "Уральские пельмени"? Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор", – считает Канделаки.

Она также ответила на слухи о том, что сегодня у телевидения исключительно возрастная аудитория. По словам продюсера, это не так.
«
"Аудитория у нас очень разная. Знаешь, сколько заявок было от возрастной аудитории 14–44 лет для участия в шоу "Конфетка"? На второй сезон — порядка восьми тысяч", – уточнила знаменитость.
"Уральские пельмени" обрели популярность в 1995 году после ряда удачных игр в Высшей лиге КВН.
После выхода из проекта комики продолжили сниматься в различных юмористических передачах и давать концерты по всей стране.
В 2009 году они запустили собственное шоу на телеканале СТС, которое выходит до сих пор.
Игорь Истомин
Автор "Уральских пельменей" погиб в зоне проведения спецоперации
18 мая, 13:15
 
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