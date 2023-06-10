https://ria.ru/20230610/kandelaki-1877294884.html
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей" - РИА Новости, 10.06.2023
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"
Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:34
2023-06-10T05:34
2023-06-10T05:34
шоубиз
тина канделаки (тинатин канделаки)
уральские пельмени
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени"."Почему зрители разных возрастов с удовольствием смотрят "Уральские пельмени"? Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор", – считает Канделаки.Она также ответила на слухи о том, что сегодня у телевидения исключительно возрастная аудитория. По словам продюсера, это не так. "Аудитория у нас очень разная. Знаешь, сколько заявок было от возрастной аудитории 14–44 лет для участия в шоу "Конфетка"? На второй сезон — порядка восьми тысяч", – уточнила знаменитость. "Уральские пельмени" обрели популярность в 1995 году после ряда удачных игр в Высшей лиге КВН. После выхода из проекта комики продолжили сниматься в различных юмористических передачах и давать концерты по всей стране. В 2009 году они запустили собственное шоу на телеканале СТС, которое выходит до сих пор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"
Тина Канделаки считает, что популярность "Уральских пельменей" связана с народным юмором