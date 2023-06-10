https://ria.ru/20230610/kandelaki-1877294884.html

Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"

Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей" - РИА Новости, 10.06.2023

Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"

Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:34

2023-06-10T05:34

2023-06-10T05:34

шоубиз

тина канделаки (тинатин канделаки)

уральские пельмени

квн

стс (телеканал)

тнт (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью "ОК!" объяснила популярность творческого объединения "Уральские пельмени"."Почему зрители разных возрастов с удовольствием смотрят "Уральские пельмени"? Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор", – считает Канделаки.Она также ответила на слухи о том, что сегодня у телевидения исключительно возрастная аудитория. По словам продюсера, это не так. "Аудитория у нас очень разная. Знаешь, сколько заявок было от возрастной аудитории 14–44 лет для участия в шоу "Конфетка"? На второй сезон — порядка восьми тысяч", – уточнила знаменитость. "Уральские пельмени" обрели популярность в 1995 году после ряда удачных игр в Высшей лиге КВН. После выхода из проекта комики продолжили сниматься в различных юмористических передачах и давать концерты по всей стране. В 2009 году они запустили собственное шоу на телеканале СТС, которое выходит до сих пор.

https://ria.ru/20230518/istomin-1872604352.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тина канделаки (тинатин канделаки), уральские пельмени, квн, стс (телеканал), тнт (телеканал), знаменитости