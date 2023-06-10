https://ria.ru/20230610/kanadtsy-1877442733.html

В Сети посоветовали премьеру Канады остаться на Украине

В Сети посоветовали премьеру Канады остаться на Украине - РИА Новости, 10.06.2023

В Сети посоветовали премьеру Канады остаться на Украине

Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за внезапный визит в Киев. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T22:19

2023-06-10T22:19

2023-06-10T22:19

в мире

канада

украина

джастин трюдо

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за внезапный визит в Киев."Канада поддерживает Украину. Я нахожусь в Киеве, чтобы подтвердить это обязательство перед президентом Владимиром Зеленским и украинским народом", — написал политик в соцсети.Поступок премьера Канады, охваченной лесными пожарами, подписчики сочли неуместным и предложили ему покинуть пост."Для Канады будет лучше, если вы там и останетесь. Не возвращайтесь", — посоветовал mrsunshinebaby."Ложь. Канада не поддерживает Украину. Лишь только вы", — написала AnneFroment."И вместо того, чтобы помочь страдающим канадцам, пока полыхают леса... Вы считаете, что сейчас самое время для еще одной поездки на Украину, финансируемой налогоплательщиками. Вам пора в отставку, Трюдо", — констатировала MeghansMole."Во сколько на этот раз нам обойдется эта фотосессия?" — поинтересовался GoosesChannel."Вы – ничтожество и предатель. Никому нет дела до террористического украинского государства. Канада горит, и наша система здравоохранения в полном хаосе, а вы при этом отдаете наши деньги диктатору", — пожаловался Constan70997526.Во время своего визита в Киев премьер-министр Канады объявил о выделении военной помощи на 375 миллионов долларов, а также о конфискации российского самолета Ан-124 для передачи Украине.

https://ria.ru/20230610/pomosch-1877427837.html

https://ria.ru/20230601/postavki-1875444788.html

канада

украина

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в мире, канада, украина, джастин трюдо, владимир зеленский, киев