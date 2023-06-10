https://ria.ru/20230610/kanada-1877435499.html
Трюдо анонсировал передачу Украине ракет "воздух — воздух" и артснарядов
Трюдо анонсировал передачу Украине ракет "воздух — воздух" и артснарядов - РИА Новости, 10.06.2023
Трюдо анонсировал передачу Украине ракет "воздух — воздух" и артснарядов
Канада передаст Украине сотни ракет "воздух — воздух" и тысячи артиллерийских снарядов, сообщил местный телеканал CTV со ссылкой на премьер-министра Джастина... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:28
2023-06-10T20:28
2023-06-10T23:12
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джастин трюдо
канада
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Канада передаст Украине сотни ракет "воздух — воздух" и тысячи артиллерийских снарядов, сообщил местный телеканал CTV со ссылкой на премьер-министра Джастина Трюдо, который находится в Киеве. В ходе необъявленного визита глава канадского правительства пообещал дополнительную военную помощь на сумму 375 миллионов американских долларов. По сообщению CTV, канадцы намерены отправить на Украину 288 ракет AIM-7, десять тысяч снарядов калибра 105 миллиметров и принять участие в переобучении украинских летчиков на военные самолеты западного типа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230610/samolet-1877422009.html
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872997781.html
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в мире, украина, нато, джастин трюдо, канада
В мире, Украина, НАТО, Джастин Трюдо, Канада
Трюдо анонсировал передачу Украине ракет "воздух — воздух" и артснарядов
Премьер Канады Трюдо анонсировал передачу Киеву 288 ракет AIM-7 и десяти тысяч артснарядов