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На Украине показали, как МЧС России спасает жителей Херсонской области
На Украине показали, как МЧС России спасает жителей Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2023
На Украине показали, как МЧС России спасает жителей Херсонской области
Украинский телеканал "Рада" по ошибке показал кадры спасения жителей Херсонской области сотрудниками МЧС России, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:07
2023-06-10T15:07
2023-06-10T17:07
херсонская область
россия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
страна.ua
разрушение каховской гэс
в мире
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МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. Украинский телеканал "Рада" по ошибке показал кадры спасения жителей Херсонской области сотрудниками МЧС России, сообщило издание "Страна.ua".Инцидент произошел накануне во время телемарафона. Украинский медиаэксперт Владислав Матяш подтвердил, что видеоматериал попал в эфир, заявив, что причастных к этому сотрудников телеканала уволят."Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей", — подчеркнул он.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек. Как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов идет под обстрелами ВСУ.
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херсонская область , россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, страна.ua, разрушение каховской гэс, в мире
Херсонская область , Россия, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
На Украине показали, как МЧС России спасает жителей Херсонской области
Украинский телеканал "Рада" показал, как МЧС России спасает жителей Херсонской области