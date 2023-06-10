https://ria.ru/20230610/isk-1877408531.html
МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России
МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России - РИА Новости, 10.06.2023
МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России
Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Украины против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:54
2023-06-10T16:54
2023-06-10T17:02
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Украины против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в субботу в МИД РФ."Российская сторона разочарована решением Суда, принятым вопреки представленным Суду доказательствам противоречия такой практики правилам Суда и общим принципам правосудия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.В МИД России отметили, что под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде "третьи стороны" пытаются оказать давление на Суд с целью понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений."Российская Федерация рассматривает подобное "лавинообразное" вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Россия, ООН, Политика
МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России
МИД: Россия разочарована решением Международного суда ООН по иску Украины против России
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Украины против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в субботу в МИД РФ
.
"Российская сторона разочарована решением Суда, принятым вопреки представленным Суду доказательствам противоречия такой практики правилам Суда и общим принципам правосудия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД России отметили, что под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде "третьи стороны" пытаются оказать давление на Суд с целью понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом
обвинений.
"Российская Федерация рассматривает подобное "лавинообразное" вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами", - подчеркнули в ведомстве.
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине