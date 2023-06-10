https://ria.ru/20230610/isk-1877408531.html

МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России

МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России - РИА Новости, 10.06.2023

МИД оценил решение Международного суда ООН по иску Украины против России

Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Украины против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:54

2023-06-10T16:54

2023-06-10T17:02

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Украины против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в субботу в МИД РФ."Российская сторона разочарована решением Суда, принятым вопреки представленным Суду доказательствам противоречия такой практики правилам Суда и общим принципам правосудия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.В МИД России отметили, что под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде "третьи стороны" пытаются оказать давление на Суд с целью понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений."Российская Федерация рассматривает подобное "лавинообразное" вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, политика