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В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка - РИА Новости, 10.06.2023
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08:07 10.06.2023 (обновлено: 13:53 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/irkutsk-1877353212.html
В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка
В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка - РИА Новости, 10.06.2023
В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка
Полуторагодовалая девочка пропала в Иркутске вблизи реки, где родители распивали спиртное, сообщило СУ СК по региону в Telegram. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:07
2023-06-10T13:53
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 10 июн — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка пропала в Иркутске вблизи реки, где родители распивали спиртное, сообщило СУ СК по региону в Telegram. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — отметили в ведомстве. По данным ГУ МВД по области, в полицию Иркутска 9 июня поступила информация, что местная жительница находилась на берегу реки Ушаковка и потеряла полуторагодовалую дочь. Сотрудники полиции и добровольцы организовали поиски в районе предполагаемого места нахождения ребенка. К поисковым работам привлекли около ста человек, задействовали лодки и квадрокоптеры. Как отметили в ведомстве, компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители распивали спиртное, дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент взрослые обнаружили, что девочка исчезла. Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть, сейчас поисковые мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20220730/rebenok-1806034595.html
https://ria.ru/20230606/rebenok-1876602486.html
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область
В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка

В Иркутске после пропажи полуторагодовалой девочки вблизи реки завели уголовное дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 июн — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка пропала в Иркутске вблизи реки, где родители распивали спиртное, сообщило СУ СК по региону в Telegram.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — отметили в ведомстве.
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По данным ГУ МВД по области, в полицию Иркутска 9 июня поступила информация, что местная жительница находилась на берегу реки Ушаковка и потеряла полуторагодовалую дочь. Сотрудники полиции и добровольцы организовали поиски в районе предполагаемого места нахождения ребенка. К поисковым работам привлекли около ста человек, задействовали лодки и квадрокоптеры.
Как отметили в ведомстве, компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители распивали спиртное, дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент взрослые обнаружили, что девочка исчезла. Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть, сейчас поисковые мероприятия продолжаются.
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