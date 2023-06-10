https://ria.ru/20230610/irkutsk-1877353212.html

В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка

В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка - РИА Новости, 10.06.2023

В Иркутске пропала полуторагодовалая девочка

Полуторагодовалая девочка пропала в Иркутске вблизи реки, где родители распивали спиртное, сообщило СУ СК по региону в Telegram. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:07

2023-06-10T08:07

2023-06-10T13:53

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 10 июн — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка пропала в Иркутске вблизи реки, где родители распивали спиртное, сообщило СУ СК по региону в Telegram. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — отметили в ведомстве. По данным ГУ МВД по области, в полицию Иркутска 9 июня поступила информация, что местная жительница находилась на берегу реки Ушаковка и потеряла полуторагодовалую дочь. Сотрудники полиции и добровольцы организовали поиски в районе предполагаемого места нахождения ребенка. К поисковым работам привлекли около ста человек, задействовали лодки и квадрокоптеры. Как отметили в ведомстве, компания взрослых с детьми отдыхала на берегу реки. Пока родители распивали спиртное, дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент взрослые обнаружили, что девочка исчезла. Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть, сейчас поисковые мероприятия продолжаются.

https://ria.ru/20220730/rebenok-1806034595.html

https://ria.ru/20230606/rebenok-1876602486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, россия, иркутская область