https://ria.ru/20230610/gumpomosch-1877412289.html

СК доставил гуманитарную помощь в детскую клиническую больницу в Донецке

СК доставил гуманитарную помощь в детскую клиническую больницу в Донецке - РИА Новости, 10.06.2023

СК доставил гуманитарную помощь в детскую клиническую больницу в Донецке

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации доставили крупную партию гуманитарной помощи в пятую детскую клиническую больницу города Донецк, сообщает РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:23

2023-06-10T17:23

2023-06-10T17:23

специальная военная операция на украине

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации доставили крупную партию гуманитарной помощи в пятую детскую клиническую больницу города Донецк, сообщает корреспондент РИА Новости. "Для офицеров Следственного комитета Российской Федерации является приоритетным направлением помощь детям. Это упорный и ответственный труд. Сегодня мы привезли гуманитарную помощь в виде различной перевязочной продукции, бутилированной воды, продуктов, соков и иных предметов. Надеемся, что это внесет определенный вклад и помощь сотрудникам и пациентам и позволит им поскорее выздороветь", - сказал руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мацко. Пятая детская клиническая больница Донецка функционирует и принимает пациентов, несмотря на обстрелы города и обстановку на фронте СВО. "От имени коллектива пятой детской больницы приносим большую благодарность сотрудникам Следственного комитета России за оказанную гуманитарную помощь. Все что вы привозите - всегда своевременно. Всегда актуально и очень нужно. И памперсы, и детское питание, особенно в этот момент. Спасибо вам большое", - обратилась к сотрудникам СК РФ врач инфекционного отделения больницы Марина Франчук. Сотрудники доставили в медицинское учреждение более полутора тысяч бутылок с газированной и не газированной водой, а также большое количество перевязочного материла и продукты питания.

https://ria.ru/20230606/belgorod-1876482199.html

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донецк, следственный комитет россии (ск рф), общество, донецкая народная республика