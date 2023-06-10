https://ria.ru/20230610/gorprogramma-1877312173.html

Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе

Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе - РИА Новости, 10.06.2023

Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе

В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 12 предприятий и два логистических комплекса, где смогут... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:15

2023-06-10T11:15

2023-06-10T11:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 12 предприятий и два логистических комплекса, где смогут работать около 18 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках договоров с городом, подписанных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, девелоперы вложат более 47,3 миллиарда рублей в строительство современных производственных предприятий и логистических комплексов. Новые объекты появятся на севере, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в ТиНАО девелоперы построят три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест, а в ЗелАО - шесть промкомплексов на три с лишним тысячи рабочих мест. Логистические комплексы по программе МПТ появятся в ТиНАО и на севере Москвы.Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.

https://ria.ru/20230602/obekty-1875646969.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость