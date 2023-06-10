Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 12 предприятий и два логистических комплекса, где смогут работать около 18 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках договоров с городом, подписанных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, девелоперы вложат более 47,3 миллиарда рублей в строительство современных производственных предприятий и логистических комплексов. Новые объекты появятся на севере, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в ТиНАО девелоперы построят три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест, а в ЗелАО - шесть промкомплексов на три с лишним тысячи рабочих мест. Логистические комплексы по программе МПТ появятся в ТиНАО и на севере Москвы.
Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.