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Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе - РИА Новости, 10.06.2023
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11:15 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/gorprogramma-1877312173.html
Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе
Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе - РИА Новости, 10.06.2023
Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе
В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 12 предприятий и два логистических комплекса, где смогут... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:15
2023-06-10T11:15
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 12 предприятий и два логистических комплекса, где смогут работать около 18 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках договоров с городом, подписанных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, девелоперы вложат более 47,3 миллиарда рублей в строительство современных производственных предприятий и логистических комплексов. Новые объекты появятся на севере, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в ТиНАО девелоперы построят три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест, а в ЗелАО - шесть промкомплексов на три с лишним тысячи рабочих мест. Логистические комплексы по программе МПТ появятся в ТиНАО и на севере Москвы.Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Коммерческая недвижимость

Ефимов: 18 тысяч рабочих мест создадут в Москве по городской программе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 12 предприятий и два логистических комплекса, где смогут работать около 18 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках договоров с городом, подписанных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, девелоперы вложат более 47,3 миллиарда рублей в строительство современных производственных предприятий и логистических комплексов. Новые объекты появятся на севере, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в ТиНАО девелоперы построят три промышленно-производственных комплекса на 4,6 тысячи рабочих мест, а в ЗелАО - шесть промкомплексов на три с лишним тысячи рабочих мест. Логистические комплексы по программе МПТ появятся в ТиНАО и на севере Москвы.
Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваКоммерческая недвижимость
 
 
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