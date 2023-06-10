https://ria.ru/20230610/gorlovka-1877374052.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 10.06.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:53

2023-06-10T11:53

2023-06-10T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Ранее в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк