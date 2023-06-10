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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/gorlovka-1877374052.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 10.06.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:53
2023-06-10T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Ранее в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html
украина
горловка
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в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мэр Горловки Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Ранее в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦКК
 
 
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