https://ria.ru/20230610/formirovanie-1877341872.html

В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией

В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023

В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией

В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T02:36

2023-06-10T02:36

2023-06-10T04:35

в мире

россия

варшава

польша

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский."Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью", — написал Сыкульский.Он также добавил, что ему и его единомышленникам наконец удалось официально зарегистрировать PRA.PRA (Польское антивоенное движение) — ассоциация, основанная по инициативе Лешека Сыкульского. Представители объединения выступают против американизации Польши, осуждают действия Варшавы по поддержке Украины и настаивают на восстановлении отношений с Москвой.

https://ria.ru/20230609/polsha-1877191740.html

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в мире, россия, варшава, польша