https://ria.ru/20230610/formirovanie-1877341872.html
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией
В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T02:36
2023-06-10T02:36
2023-06-10T04:35
в мире
россия
варшава
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский."Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью", — написал Сыкульский.Он также добавил, что ему и его единомышленникам наконец удалось официально зарегистрировать PRA.PRA (Польское антивоенное движение) — ассоциация, основанная по инициативе Лешека Сыкульского. Представители объединения выступают против американизации Польши, осуждают действия Варшавы по поддержке Украины и настаивают на восстановлении отношений с Москвой.
https://ria.ru/20230609/polsha-1877191740.html
россия
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, варшава, польша
В мире, Россия, Варшава, Польша
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией
Польский политолог Сыкульский заявил о создании движения для установления отношений с РФ