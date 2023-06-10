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В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023
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02:36 10.06.2023 (обновлено: 04:35 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/formirovanie-1877341872.html
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией
В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T02:36
2023-06-10T04:35
в мире
россия
варшава
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский.&quot;Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью&quot;, — написал Сыкульский.Он также добавил, что ему и его единомышленникам наконец удалось официально зарегистрировать PRA.PRA (Польское антивоенное движение) — ассоциация, основанная по инициативе Лешека Сыкульского. Представители объединения выступают против американизации Польши, осуждают действия Варшавы по поддержке Украины и настаивают на восстановлении отношений с Москвой.
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в мире, россия, варшава, польша
В мире, Россия, Варшава, Польша
В Польше заговорили о восстановлении отношений с Россией

Польский политолог Сыкульский заявил о создании движения для установления отношений с РФ

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше создадут политическое формирование, выступающее за установление дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский.
«

"Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение. — Прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью", — написал Сыкульский.

Он также добавил, что ему и его единомышленникам наконец удалось официально зарегистрировать PRA.
PRA (Польское антивоенное движение) — ассоциация, основанная по инициативе Лешека Сыкульского. Представители объединения выступают против американизации Польши, осуждают действия Варшавы по поддержке Украины и настаивают на восстановлении отношений с Москвой.
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