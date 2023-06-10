https://ria.ru/20230610/evrosoyuz-1877357944.html
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин - РИА Новости, 10.06.2023
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин
Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:10
2023-06-10T09:10
2023-06-10T16:56
россия
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политика
вячеслав володин
сергей лавров
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале."Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, атак на мирное гражданское население", — указал он.При этом главы государств ЕС делают вид, что не имеют никакого отношения к действиям Киева, словно украинское руководство использует западное вооружение без их ведома, отметил Володин.Как подчеркнул политик "вместо осуждения этих кровавых преступлений" лидеры ЕС предпочитают обсуждать санкции против России. Володин указал, что такие действия — политика двойных стандартов со стороны Брюсселя, которую ЕС использовал и использует по отношению к Москве.По словам спикера Думы, от санкций в первую очередь страдают европейские государства и граждане. Он напомнил, что в прошлом году в ЕС зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона официально вошла в рецессию.Спикер ГД уточнил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, так как Москва "преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее"."Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?" — резюмировал он.Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны альянса "играют с огнем", передавая Киеву оружие. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, политика, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, нато, украина, сша
Россия, Евросоюз, Политика, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, НАТО, Украина, США
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: лидеры ЕС делают вид, что не имеют отношения к войне против России
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
.
«
"Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, атак на мирное гражданское население", — указал он.
При этом главы государств ЕС делают вид, что не имеют никакого отношения к действиям Киева, словно украинское руководство использует западное вооружение без их ведома, отметил Володин.
Как подчеркнул политик "вместо осуждения этих кровавых преступлений" лидеры ЕС предпочитают обсуждать санкции против России. Володин указал, что такие действия — политика двойных стандартов со стороны Брюсселя, которую ЕС использовал и использует по отношению к Москве.
Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России
По словам спикера Думы, от санкций в первую очередь страдают европейские государства и граждане. Он напомнил, что в прошлом году в ЕС зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона официально вошла в рецессию.
Спикер ГД уточнил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, так как Москва "преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее".
«
"Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?" — резюмировал он.
Россия
еще в прошлом году направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны альянса "играют с огнем", передавая Киеву оружие. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии и других стран.
В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью