Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 10.06.2023 (обновлено: 16:56 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/evrosoyuz-1877357944.html
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин - РИА Новости, 10.06.2023
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин
Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:10
2023-06-10T16:56
россия
евросоюз
политика
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале."Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, атак на мирное гражданское население", — указал он.При этом главы государств ЕС делают вид, что не имеют никакого отношения к действиям Киева, словно украинское руководство использует западное вооружение без их ведома, отметил Володин.Как подчеркнул политик "вместо осуждения этих кровавых преступлений" лидеры ЕС предпочитают обсуждать санкции против России. Володин указал, что такие действия — политика двойных стандартов со стороны Брюсселя, которую ЕС использовал и использует по отношению к Москве.По словам спикера Думы, от санкций в первую очередь страдают европейские государства и граждане. Он напомнил, что в прошлом году в ЕС зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона официально вошла в рецессию.Спикер ГД уточнил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, так как Москва "преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее"."Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?" — резюмировал он.Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны альянса "играют с огнем", передавая Киеву оружие. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334186.html
https://ria.ru/20230606/soyuz-1876595532.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, политика, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, нато, украина, сша
Россия, Евросоюз, Политика, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, НАТО, Украина, США
Страны ЕС воюют против России, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: лидеры ЕС делают вид, что не имеют отношения к войне против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«
"Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, атак на мирное гражданское население", — указал он.
При этом главы государств ЕС делают вид, что не имеют никакого отношения к действиям Киева, словно украинское руководство использует западное вооружение без их ведома, отметил Володин.
Как подчеркнул политик "вместо осуждения этих кровавых преступлений" лидеры ЕС предпочитают обсуждать санкции против России. Володин указал, что такие действия — политика двойных стандартов со стороны Брюсселя, которую ЕС использовал и использует по отношению к Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России
5 июня, 23:31
По словам спикера Думы, от санкций в первую очередь страдают европейские государства и граждане. Он напомнил, что в прошлом году в ЕС зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона официально вошла в рецессию.
Спикер ГД уточнил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, так как Москва "преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее".
«
"Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?" — резюмировал он.
Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны альянса "играют с огнем", передавая Киеву оружие. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью
6 июня, 22:00
 
РоссияЕвросоюзПолитикаВячеслав ВолодинСергей ЛавровГосдума РФНАТОУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала