https://ria.ru/20230610/evrosoyuz-1877357944.html

Страны ЕС воюют против России, заявил Володин

Страны ЕС воюют против России, заявил Володин - РИА Новости, 10.06.2023

Страны ЕС воюют против России, заявил Володин

Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:10

2023-06-10T09:10

2023-06-10T16:56

россия

евросоюз

политика

вячеслав володин

сергей лавров

госдума рф

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале."Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории России, атак на мирное гражданское население", — указал он.При этом главы государств ЕС делают вид, что не имеют никакого отношения к действиям Киева, словно украинское руководство использует западное вооружение без их ведома, отметил Володин.Как подчеркнул политик "вместо осуждения этих кровавых преступлений" лидеры ЕС предпочитают обсуждать санкции против России. Володин указал, что такие действия — политика двойных стандартов со стороны Брюсселя, которую ЕС использовал и использует по отношению к Москве.По словам спикера Думы, от санкций в первую очередь страдают европейские государства и граждане. Он напомнил, что в прошлом году в ЕС зафиксировали рекордную инфляцию, а сейчас еврозона официально вошла в рецессию.Спикер ГД уточнил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, так как Москва "преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее"."Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?" — резюмировал он.Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны альянса "играют с огнем", передавая Киеву оружие. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также отмечал, что США и Евросоюз напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334186.html

https://ria.ru/20230606/soyuz-1876595532.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евросоюз, политика, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, нато, украина, сша