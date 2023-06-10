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Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России - РИА Новости, 10.06.2023
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19:41 10.06.2023 (обновлено: 19:55 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/essity-1877430981.html
Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России
Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России - РИА Новости, 10.06.2023
Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России
Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T19:41
2023-06-10T19:55
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в России местным акционерам, при этом сделка не окажет влияния на стоимость продукции и ассортимент, сообщили в Минпромторге РФ. Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года. "Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость", - заявили там. В министерстве также отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. При этом Минпромторг внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками.В свою очередь гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина до этого сообщила агентству, что если Essity примет решение не передавать патентные права на территории России, то отечественная компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя в стране, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав - как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в РФ по таким патентам шведской компании.Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.
https://ria.ru/20230610/essity-1877382438.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России

Минпромторг: Essity передала право управления своими активами российским акционерам

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага
© Pexels/Anna Shvets
Туалетная бумага. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в России местным акционерам, при этом сделка не окажет влияния на стоимость продукции и ассортимент, сообщили в Минпромторге РФ.
Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года.
«
"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость", - заявили там.
В министерстве также отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. При этом Минпромторг внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками.
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В свою очередь гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина до этого сообщила агентству, что если Essity примет решение не передавать патентные права на территории России, то отечественная компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя в стране, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав - как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в РФ по таким патентам шведской компании.
Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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