https://ria.ru/20230610/essity-1877430981.html

Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России

Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России - РИА Новости, 10.06.2023

Минпромторг прокомментировал уход производителя Zewa и Libresse из России

Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:41

2023-06-10T19:41

2023-06-10T19:55

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в России местным акционерам, при этом сделка не окажет влияния на стоимость продукции и ассортимент, сообщили в Минпромторге РФ. Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года. "Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость", - заявили там. В министерстве также отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. При этом Минпромторг внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками.В свою очередь гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина до этого сообщила агентству, что если Essity примет решение не передавать патентные права на территории России, то отечественная компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя в стране, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав - как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в РФ по таким патентам шведской компании.Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

https://ria.ru/20230610/essity-1877382438.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)