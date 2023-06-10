https://ria.ru/20230610/essity-1877382438.html

Эксперт оценила уход владельца бренда туалетной бумаги Zewa из России

Эксперт оценила уход владельца бренда туалетной бумаги Zewa из России - РИА Новости, 10.06.2023

Эксперт оценила уход владельца бренда туалетной бумаги Zewa из России

Продажа шведским производителем средств личной гигиены Essity своего бизнеса в России не скажется на отечественном рынке, новый покупатель, как в случае и с... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:49

2023-06-10T13:49

2023-06-10T13:49

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Продажа шведским производителем средств личной гигиены Essity своего бизнеса в России не скажется на отечественном рынке, новый покупатель, как в случае и с другими брендами, сможет работать на прежних мощностях, поделилась мнением с РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года. "Ничего не поменяется при продаже, как и с другими бизнесами: перепишут названия, введут новый ассортимент, работа на тех же фабриках и останется", - заявила Сумишевская, комментируя новость о продаже бизнеса шведской компании. Она отметила, что на основе предыдущих сделок, есть три основных варианта, кому был продан бизнес - локальному менеджменту, представительству той же компании в другой стране или стороннему частному бизнесу. РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ. При этом, по словам гендиректора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, правообладатель у товарного знака (ТЗ) и патентов Essity - сама же шведская компания, поэтому если будет достигнута договорённость о том, что продукция под их ТЗ может продолжать выпускаться в России, в рамках соглашения с покупателем, то может быть два варианта: либо передача права использования российских патентов и товарных знаков, либо отчуждение этих патентов и ТЗ. Акиншина также подчеркнула, что в 2019 в России Essity получила 32 патента, в 2020 - 54, в 2021 - 29. Однако в 2022 году они "активность резко остановили", получив только 5 патентов, а последняя публикация была от 26 апреля прошлого года. Кроме того, в декабре 2022 сама Essity сообщала о том, что за год локализировала производство 70 товаров в России, в том числе салфеток, носовых платков и туалетной бумаги. "Если Essity примет решение не передавать патентные права на территории РФ, то российская компания, с учетом полного прекращения патентной активности шведского правообладателя на территории России, сможет производить более поздние разработки Essity без нарушения патентных прав - как только истекут сроки для перехода на национальную фазу в стране по таким патентам шведской компании", - заключила эксперт. Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

https://ria.ru/20230414/maag-1865266833.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)