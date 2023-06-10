https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html
В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку
В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку - РИА Новости, 10.06.2023
В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку
Неизвестный человек сбил на электросамокате трехлетнюю девочку в центре Волгограда, ребенок госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:21
2023-06-10T10:21
2023-06-10T10:21
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Неизвестный человек сбил на электросамокате трехлетнюю девочку в центре Волгограда, ребенок госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером на Аллее героев в Волгограде неизвестный человек сбил трехлетнюю девочку на электросамокате. "В результате ребенок доставлен в больницу с травмами", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область
В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку
В Волгограде в больницу доставили девочку, которую сбил неизвестный на электросамокате