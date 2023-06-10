https://ria.ru/20230610/elektrosamokat-1877365930.html

В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку

В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку - РИА Новости, 10.06.2023

В Волгограде человек на электросамокате сбил девочку

Неизвестный человек сбил на электросамокате трехлетнюю девочку в центре Волгограда, ребенок госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:21

2023-06-10T10:21

2023-06-10T10:21

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Неизвестный человек сбил на электросамокате трехлетнюю девочку в центре Волгограда, ребенок госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером на Аллее героев в Волгограде неизвестный человек сбил трехлетнюю девочку на электросамокате. "В результате ребенок доставлен в больницу с травмами", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область