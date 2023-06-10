https://ria.ru/20230610/drg-1877397400.html
Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 10.06.2023
Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну американскую гаубицу... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:22
2023-06-10T15:22
2023-06-10T15:22
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну американскую гаубицу M777, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения противника в районе Стельмаховки в ЛНР, Новомлынска, Синьковки и Орлянки Харьковской области. "В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синькова и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина
Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ на Купянском направлении