https://ria.ru/20230610/drg-1877397400.html

Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 10.06.2023

Российские войска пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

"Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну американскую гаубицу... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:22

2023-06-10T15:22

2023-06-10T15:22

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну американскую гаубицу M777, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения противника в районе Стельмаховки в ЛНР, Новомлынска, Синьковки и Орлянки Харьковской области. "В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синькова и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, украина