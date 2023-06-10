https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381036.html

Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны

Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны - РИА Новости, 10.06.2023

Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:34

2023-06-10T13:34

2023-06-10T14:22

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве."В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", — говорится в материале.Подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны придаст им необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, отметили в ведомстве.Как объяснил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту."Заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", — подчеркнул он.Панков отметил, что сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований и Минобороны фиксирует существенный рост граждан, желающих защищать отечество в их составе.При этом он указал, что добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения."Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", — подчеркнул замминистра.Принятые меры также повысят "боевые возможности и эффективность применения Вооруженных сил и в их составе добровольческих отрядов".Как сообщил Панков, за десять дней текущего месяца на контракт приняли более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023-го.

https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html

https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия