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Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны - РИА Новости, 10.06.2023
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13:34 10.06.2023 (обновлено: 14:22 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381036.html
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны - РИА Новости, 10.06.2023
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны
Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:34
2023-06-10T14:22
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве."В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", — говорится в материале.Подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны придаст им необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, отметили в ведомстве.Как объяснил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту."Заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", — подчеркнул он.Панков отметил, что сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований и Минобороны фиксирует существенный рост граждан, желающих защищать отечество в их составе.При этом он указал, что добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения."Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", — подчеркнул замминистра.Принятые меры также повысят "боевые возможности и эффективность применения Вооруженных сил и в их составе добровольческих отрядов".Как сообщил Панков, за десять дней текущего месяца на контракт приняли более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023-го.
https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html
https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Министерством обороны, сообщили в ведомстве.
"В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", — говорится в материале.
Подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны придаст им необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, отметили в ведомстве.
Как объяснил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, все добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.
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"Заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", — подчеркнул он.
Панков отметил, что сейчас в России действуют более 40 добровольческих формирований и Минобороны фиксирует существенный рост граждан, желающих защищать отечество в их составе.
При этом он указал, что добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.
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"Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", — подчеркнул замминистра.
Принятые меры также повысят "боевые возможности и эффективность применения Вооруженных сил и в их составе добровольческих отрядов".
Как сообщил Панков, за десять дней текущего месяца на контракт приняли более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023-го.
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