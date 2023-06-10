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СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
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07:58 10.06.2023 (обновлено: 10:57 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/diversiya-1877352674.html
СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках"
СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках"
Чиновники ФРГ заявили американской газете Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T07:58
2023-06-10T10:57
в мире
сша
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Чиновники ФРГ заявили американской газете Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах "Северный поток". Немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили изданию, что у них "нет доказательств причастности правительства Польши" к терактам на "Северных потоках". В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230610/rassledovanie-1877350974.html
https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
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в мире, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках"

WSJ: в ФРГ не нашли доказательств причастности Польши к подрыву газопроводов Nord Stream

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Чиновники ФРГ заявили американской газете Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах "Северный поток".
Немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили изданию, что у них "нет доказательств причастности правительства Польши" к терактам на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ
Вчера, 07:25
В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.
Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
7 июня, 15:48
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках"
27 апреля, 08:13
 
В миреСШАСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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