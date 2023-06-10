https://ria.ru/20230610/diversiya-1877352674.html

СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках"

СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023

СМИ: у ФРГ нет данных о причастности Польши к взрывам на "Северных потоках"

Чиновники ФРГ заявили американской газете Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T07:58

2023-06-10T07:58

2023-06-10T10:57

в мире

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Чиновники ФРГ заявили американской газете Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах "Северный поток". Немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили изданию, что у них "нет доказательств причастности правительства Польши" к терактам на "Северных потоках". В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230610/rassledovanie-1877350974.html

https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html

https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html

сша

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в мире, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2