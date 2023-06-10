https://ria.ru/20230610/degtyarev-1877389276.html

Дегтярев передал бойцам Росгвардии защитные костюмы и радиостанции

Дегтярев передал бойцам Росгвардии защитные костюмы и радиостанции - РИА Новости, 10.06.2023

Дегтярев передал бойцам Росгвардии защитные костюмы и радиостанции

Бойцам Росгвардии в субботу были переданы защитные костюмы и радиостанции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:42

2023-06-10T14:42

2023-06-10T14:42

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Бойцам Росгвардии в субботу были переданы защитные костюмы и радиостанции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в телеграм-канале. Выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства" прошла во второй раз на площадке арены "Ерофей" в Хабаровске в субботу, информирует правительство региона. "Сегодня мы передали бойцам Росгвардии партии уникальных защитных костюмов "Кобальт", которые обеспечивают защиту от порезов острыми предметами, воздействия открытого пламени, теплового излучения и радиостанций "Эрика", обладающие высокой степенью защиты, ударопрочным и влагоустойчивым корпусом", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Образцы были представлены на выставке. Экспозицию с результатами инженерной мысли отечественных конструкторов - вооружением, средствами связи, автомобилями, спецтехникой, информационными и технологическими разработками, снаряжением и обмундированием - глава региона оценил вместе с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковником Игорем Голлоевым. "Начиная с 2022 года, правительство Хабаровского края уже направило управлению Росгвардии по Хабаровскому краю такие технические средства, как комплекс выявления радиопередающих технических средств "Касандра", тепловизионные прицелы, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы борьбы с беспилотниками "Гарпун-3", штурмовые пулестойкие щиты "Вант" и другие", - отметил губернатор. По его словам, до конца года краевому управлению Росгвардии будет передана и партия высокопроходимых тактических вездеходов "Ерофей", опытный образец которого тоже можно было увидеть на выставке.

https://ria.ru/20230609/kombinat-1877120171.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)