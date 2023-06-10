Дегтярев передал бойцам Росгвардии защитные костюмы и радиостанции
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Бойцам Росгвардии в субботу были переданы защитные костюмы и радиостанции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в телеграм-канале.
Выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства" прошла во второй раз на площадке арены "Ерофей" в Хабаровске в субботу, информирует правительство региона.
"Сегодня мы передали бойцам Росгвардии партии уникальных защитных костюмов "Кобальт", которые обеспечивают защиту от порезов острыми предметами, воздействия открытого пламени, теплового излучения и радиостанций "Эрика", обладающие высокой степенью защиты, ударопрочным и влагоустойчивым корпусом", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Образцы были представлены на выставке. Экспозицию с результатами инженерной мысли отечественных конструкторов - вооружением, средствами связи, автомобилями, спецтехникой, информационными и технологическими разработками, снаряжением и обмундированием - глава региона оценил вместе с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковником Игорем Голлоевым.
"Начиная с 2022 года, правительство Хабаровского края уже направило управлению Росгвардии по Хабаровскому краю такие технические средства, как комплекс выявления радиопередающих технических средств "Касандра", тепловизионные прицелы, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы борьбы с беспилотниками "Гарпун-3", штурмовые пулестойкие щиты "Вант" и другие", - отметил губернатор.
По его словам, до конца года краевому управлению Росгвардии будет передана и партия высокопроходимых тактических вездеходов "Ерофей", опытный образец которого тоже можно было увидеть на выставке.