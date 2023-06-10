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Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа - РИА Новости, 10.06.2023
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03:23 10.06.2023 (обновлено: 15:35 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/dacha-1877343522.html
Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа
Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа - РИА Новости, 10.06.2023
Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа
Есть несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя, заявил РИА Новости председатель союза дачников Подмосковья и... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:23
2023-06-10T15:35
общество
россия
никита чаплин
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
недвижимость
госдума рф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Есть несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя, заявил РИА Новости председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин.&quot;Первый вариант, это если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят у недобросовестного собственника. Такое изъятие возможно только по решению суда, и нужно будет доказать, что собственник или его наследники нарушают закон. Кроме того, такое изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок потом передадут добросовестному соседу&quot;, — сообщил Чаплин.Также это возможно, когда земля может быть признана бесхозной, если у нее нет фактического собственника, добавил собеседник агентства."Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок. Росреестр может принять на учет землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника", — отметил депутат.Третий вариант, по словам парламентария, — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество."В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующемуся участком, не должен быть известен собственник этого имущества. То есть если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательную давность уже не получится. Хотя в судебной практике имеются случаи, когда граждане осваивали земли на размежеванных участках и после 15 лет владения могли претендовать на передачу этих объектов в собственность", — подчеркнул Чаплин.При этом в отдельных регионах могут устанавливать свои нормы и программы, примерно год назад правительство России утвердило перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях, заключил депутат.
https://ria.ru/20230527/dacha-1874484761.html
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общество, россия, никита чаплин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), недвижимость, госдума рф
Общество, Россия, Никита Чаплин, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Недвижимость, Госдума РФ
Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

Депутат Госдумы Чаплин: россияне могут оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

© PrimulaСадовый участок
Садовый участок
© Primula
Садовый участок. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Есть несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя, заявил РИА Новости председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин.
«

"Первый вариант, это если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят у недобросовестного собственника. Такое изъятие возможно только по решению суда, и нужно будет доказать, что собственник или его наследники нарушают закон. Кроме того, такое изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок потом передадут добросовестному соседу", — сообщил Чаплин.

Также это возможно, когда земля может быть признана бесхозной, если у нее нет фактического собственника, добавил собеседник агентства.
"Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок. Росреестр может принять на учет землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника", — отметил депутат.
Третий вариант, по словам парламентария, — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество.
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"В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующемуся участком, не должен быть известен собственник этого имущества. То есть если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательную давность уже не получится. Хотя в судебной практике имеются случаи, когда граждане осваивали земли на размежеванных участках и после 15 лет владения могли претендовать на передачу этих объектов в собственность", — подчеркнул Чаплин.
При этом в отдельных регионах могут устанавливать свои нормы и программы, примерно год назад правительство России утвердило перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях, заключил депутат.
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ОбществоРоссияНикита ЧаплинФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)НедвижимостьГосдума РФ
 
 
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