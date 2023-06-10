https://ria.ru/20230610/chechnya-1877422480.html
В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации
В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 10.06.2023
В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации
В Чечне появились два новых полка Министерства обороны для участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T18:23
2023-06-10T18:23
2023-06-10T19:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. В Чечне появились два новых полка Министерства обороны для участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале."В нашем регионе из опытных бойцов сформированы два новых полка Министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО", — написал он.По словам Кадырова, сейчас более шести тысяч чеченских бойцов находятся в Запорожской области. Речь идет о 42-й дивизии, которая включает полки "Ахмат-Россия", "Ахмат-Чечня", "Север-Ахмат", а также батальоны "Запад-Ахмат", "Восток-Ахмат" и "Юг-Ахмат". Глава Чечни, комментируя уничтожение на этом направлении танков Leopard и БМП M2A2 Bradley, заявил, что скоро этот "металлолом переплавят" на заводе "Азовсталь"."Знаменитая западная техника горела очень красиво и ярко, подожженная скромными, но мощными российскими снарядами", — отметил он.Кадыров также отметил, что на Марьинском направлении в боях участвуют 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат" и спецназ "Ахмат". По его словам, по всей линии соприкосновения находятся бойцы 94-го и 96-го полков оперативного назначения Росгвардии из Чеченской Республики.
https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации
Кадыров сообщил о формировании двух новых полков — "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня"