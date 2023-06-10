https://ria.ru/20230610/chechnya-1877422480.html

В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации

В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 10.06.2023

В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону спецоперации

В Чечне появились два новых полка Министерства обороны для участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T18:23

2023-06-10T18:23

2023-06-10T19:16

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. В Чечне появились два новых полка Министерства обороны для участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале."В нашем регионе из опытных бойцов сформированы два новых полка Министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО", — написал он.По словам Кадырова, сейчас более шести тысяч чеченских бойцов находятся в Запорожской области. Речь идет о 42-й дивизии, которая включает полки "Ахмат-Россия", "Ахмат-Чечня", "Север-Ахмат", а также батальоны "Запад-Ахмат", "Восток-Ахмат" и "Юг-Ахмат". Глава Чечни, комментируя уничтожение на этом направлении танков Leopard и БМП M2A2 Bradley, заявил, что скоро этот "металлолом переплавят" на заводе "Азовсталь"."Знаменитая западная техника горела очень красиво и ярко, подожженная скромными, но мощными российскими снарядами", — отметил он.Кадыров также отметил, что на Марьинском направлении в боях участвуют 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат" и спецназ "Ахмат". По его словам, по всей линии соприкосновения находятся бойцы 94-го и 96-го полков оперативного назначения Росгвардии из Чеченской Республики.

https://ria.ru/20230608/akhmat-1876875977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, запорожская область, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)