Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях
Бузова возмутилась словами хирурга о своих пластических операциях и уколах красоты
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Певица и ведущая Ольга Бузова возмутилась в своем Telegram-канале словами пластического хирурга о том, что она якобы сделала много операций на лице.
«
"Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому. Вы озвучиваете вердикты людям, которые не являются вашими пациентами", – высказалась знаменитость.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВедущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова позирует фотографу после открытия ресторана "Твербуль".
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова позирует фотографу после открытия ресторана "Твербуль".
1 из 5
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВедущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова перед началом премьеры мюзикла Zorro в театре МДМ.
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова перед началом премьеры мюзикла Zorro в театре МДМ.
2 из 5
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Бузова (справа) на матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Уфа" (Уфа).
Телеведущая Ольга Бузова (справа) на матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Уфа" (Уфа).
3 из 5
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV".
Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV".
4 из 5
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Певица Ольга Бузова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
5 из 5
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова позирует фотографу после открытия ресторана "Твербуль".
1 из 5
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова перед началом премьеры мюзикла Zorro в театре МДМ.
2 из 5
Телеведущая Ольга Бузова (справа) на матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Уфа" (Уфа).
3 из 5
Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV".
4 из 5
Певица Ольга Бузова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
5 из 5
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Бузовой. Одни поддержали хирурга.
«
"Врач прав. Ты говоришь, что против пластики, а у самой куча пластики на лице", "Если ты нервничаешь, значит он прав?", "Он предположил, а не утвердил. Это разные вещи", – написали комментаторы.
Другие поддержали ее.
«
"Выносить посторонним людям суждения об их внешности неуместно", Все правильно говоришь", "Олечка все правильно написала!", "У нее нет пластики на лице!" – отреагировали поклонники певицы.
Ранее в СМИ появилось интервью с пластическим хирургом, который заявил, что Бузова прибегла к ринопластике и удалила комки Биша (жировая прослойка в области щек – Прим. ред.). По его словам, артистка также делала себе инъекции гиалуроновой кислоты.
Ольгу Бузову не в первый раз заподозрили в увлечении пластикой. В Сети писали, что она изменила размер груди и регулярно увеличивает губы при помощи уколов красоты. Знаменитость признавалась, что не делала операций по улучшению внешности. По словам ведущей, она полностью принимает себя такой, какая есть.