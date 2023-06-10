https://ria.ru/20230610/buzova-1876981038.html

Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях

Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях - РИА Новости, 10.06.2023

Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях

Певица и ведущая Ольга Бузова возмутилась в своем Telegram-канале словами пластического хирурга о том, что она якобы сделала много операций на лице. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:54

2023-06-10T06:54

2023-06-10T07:01

шоубиз

ольга бузова

знаменитости

пластическая хирургия

звезды

слухи

косметология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877000514_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_9c9e2ead53f1e2fe831311c001cdc5ee.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Певица и ведущая Ольга Бузова возмутилась в своем Telegram-канале словами пластического хирурга о том, что она якобы сделала много операций на лице. "Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому. Вы озвучиваете вердикты людям, которые не являются вашими пациентами", – высказалась знаменитость.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Бузовой. Одни поддержали хирурга. "Врач прав. Ты говоришь, что против пластики, а у самой куча пластики на лице", "Если ты нервничаешь, значит он прав?", "Он предположил, а не утвердил. Это разные вещи", – написали комментаторы.Другие поддержали ее. "Выносить посторонним людям суждения об их внешности неуместно", Все правильно говоришь", "Олечка все правильно написала!", "У нее нет пластики на лице!" – отреагировали поклонники певицы.Ранее в СМИ появилось интервью с пластическим хирургом, который заявил, что Бузова прибегла к ринопластике и удалила комки Биша (жировая прослойка в области щек – Прим. ред.). По его словам, артистка также делала себе инъекции гиалуроновой кислоты. Ольгу Бузову не в первый раз заподозрили в увлечении пластикой. В Сети писали, что она изменила размер груди и регулярно увеличивает губы при помощи уколов красоты. Знаменитость признавалась, что не делала операций по улучшению внешности. По словам ведущей, она полностью принимает себя такой, какая есть.

https://ria.ru/20230511/buzova-1871100793.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, знаменитости, пластическая хирургия, звезды, слухи, косметология