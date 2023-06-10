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Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях - РИА Новости, 10.06.2023
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Шоубиз
 
06:54 10.06.2023 (обновлено: 07:01 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/buzova-1876981038.html
Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях
Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях - РИА Новости, 10.06.2023
Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях
Певица и ведущая Ольга Бузова возмутилась в своем Telegram-канале словами пластического хирурга о том, что она якобы сделала много операций на лице. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T06:54
2023-06-10T07:01
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
пластическая хирургия
звезды
слухи
косметология
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Певица и ведущая Ольга Бузова возмутилась в своем Telegram-канале словами пластического хирурга о том, что она якобы сделала много операций на лице. &quot;Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому. Вы озвучиваете вердикты людям, которые не являются вашими пациентами&quot;, – высказалась знаменитость.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Бузовой. Одни поддержали хирурга. &quot;Врач прав. Ты говоришь, что против пластики, а у самой куча пластики на лице&quot;, &quot;Если ты нервничаешь, значит он прав?&quot;, &quot;Он предположил, а не утвердил. Это разные вещи&quot;, – написали комментаторы.Другие поддержали ее. "Выносить посторонним людям суждения об их внешности неуместно", Все правильно говоришь", "Олечка все правильно написала!", "У нее нет пластики на лице!" – отреагировали поклонники певицы.Ранее в СМИ появилось интервью с пластическим хирургом, который заявил, что Бузова прибегла к ринопластике и удалила комки Биша (жировая прослойка в области щек – Прим. ред.). По его словам, артистка также делала себе инъекции гиалуроновой кислоты. Ольгу Бузову не в первый раз заподозрили в увлечении пластикой. В Сети писали, что она изменила размер груди и регулярно увеличивает губы при помощи уколов красоты. Знаменитость признавалась, что не делала операций по улучшению внешности. По словам ведущей, она полностью принимает себя такой, какая есть.
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ольга бузова, знаменитости, пластическая хирургия, звезды, слухи, косметология
Шоубиз, Ольга Бузова, Знаменитости, пластическая хирургия, звезды, слухи, косметология
Бузова возмутилась слухами о своих пластических операциях

Бузова возмутилась словами хирурга о своих пластических операциях и уколах красоты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Светлана ШевченкоОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Светлана Шевченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Певица и ведущая Ольга Бузова возмутилась в своем Telegram-канале словами пластического хирурга о том, что она якобы сделала много операций на лице.
«

"Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому. Вы озвучиваете вердикты людям, которые не являются вашими пациентами", – высказалась знаменитость.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВедущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова позирует фотографу после открытия ресторана "Твербуль".
Открытие ресторана Твербуль
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова позирует фотографу после открытия ресторана "Твербуль".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 5
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВедущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова перед началом премьеры мюзикла Zorro в театре МДМ.
Ведущая шоу Дом-2 Ольга Бузова
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова перед началом премьеры мюзикла Zorro в театре МДМ.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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2 из 5
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Бузова (справа) на матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Уфа" (Уфа).
Телеведущая Ольга Бузова (справа)
Телеведущая Ольга Бузова (справа) на матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Уфа" (Уфа).
© РИА Новости / Александр Вильф
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3 из 5
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV".
Церемония вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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4 из 5
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Национальная премия интернет-контента
Певица Ольга Бузова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 5
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова позирует фотографу после открытия ресторана "Твербуль".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 5
Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова перед началом премьеры мюзикла Zorro в театре МДМ.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
2 из 5
Телеведущая Ольга Бузова (справа) на матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Уфа" (Уфа).
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 5
Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
4 из 5
Певица Ольга Бузова перед началом торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 5
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Бузовой. Одни поддержали хирурга.
«

"Врач прав. Ты говоришь, что против пластики, а у самой куча пластики на лице", "Если ты нервничаешь, значит он прав?", "Он предположил, а не утвердил. Это разные вещи", – написали комментаторы.

Другие поддержали ее.
«
"Выносить посторонним людям суждения об их внешности неуместно", Все правильно говоришь", "Олечка все правильно написала!", "У нее нет пластики на лице!" – отреагировали поклонники певицы.
Ранее в СМИ появилось интервью с пластическим хирургом, который заявил, что Бузова прибегла к ринопластике и удалила комки Биша (жировая прослойка в области щек – Прим. ред.). По его словам, артистка также делала себе инъекции гиалуроновой кислоты.
Ольгу Бузову не в первый раз заподозрили в увлечении пластикой. В Сети писали, что она изменила размер груди и регулярно увеличивает губы при помощи уколов красоты. Знаменитость признавалась, что не делала операций по улучшению внешности. По словам ведущей, она полностью принимает себя такой, какая есть.
Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье
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ШоубизОльга БузоваЗнаменитостипластическая хирургиязвездыслухикосметология
 
 
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