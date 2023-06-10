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"Бутербродекс" во второй половине мая снизился на 4,3 пункта - РИА Новости, 10.06.2023
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10:14 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/buterbrodeks-1877365282.html
"Бутербродекс" во второй половине мая снизился на 4,3 пункта
"Бутербродекс" во второй половине мая снизился на 4,3 пункта - РИА Новости, 10.06.2023
"Бутербродекс" во второй половине мая снизился на 4,3 пункта
Индекс "кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая снизился на... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:14
2023-06-10T10:14
экономика
россия
еда
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индекс "кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая снизился на 4,3 пункта - до 101,4 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 16 по 31 мая средний чек вырос по кофе (на 3,8%, до 193 рублей) и сыру (на 2,7%, до 152 рублей). Снизился он по огурцам (на 20,1%, до 107 рублей), ветчине (на 10,6%, до 110 рублей), сахару (на 3,3%, до 59 рублей), сливочному маслу (на 2,3%, до 129 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (37 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом снизился на 4,3 пункта и составил 101,4 пункта. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что потребление перешло на летний формат, когда объем калорийной пищи, такой как ветчина, снизился. Заметно уменьшился и ценник на овощи. Кроме того, продолжается сглаживание размера трат после традиционного всплеска на майских праздниках.
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экономика, россия, еда
Экономика, Россия, Еда
"Бутербродекс" во второй половине мая снизился на 4,3 пункта

Индекс "кофе с бутербродом" во второй половине мая снизился до 101,4 пункта

© Depositphotos.com / Haribol_108Бутерброд с плавленым сыром
Бутерброд с плавленым сыром - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Depositphotos.com / Haribol_108
Бутерброд с плавленым сыром . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индекс "кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая снизился на 4,3 пункта - до 101,4 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 16 по 31 мая средний чек вырос по кофе (на 3,8%, до 193 рублей) и сыру (на 2,7%, до 152 рублей). Снизился он по огурцам (на 20,1%, до 107 рублей), ветчине (на 10,6%, до 110 рублей), сахару (на 3,3%, до 59 рублей), сливочному маслу (на 2,3%, до 129 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (37 рублей).
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15 мая, 15:23
Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом снизился на 4,3 пункта и составил 101,4 пункта.
Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что потребление перешло на летний формат, когда объем калорийной пищи, такой как ветчина, снизился. Заметно уменьшился и ценник на овощи. Кроме того, продолжается сглаживание размера трат после традиционного всплеска на майских праздниках.
 
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