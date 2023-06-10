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Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 10.06.2023 (обновлено: 20:15 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/bronetekhnika-1877431962.html
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники
Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T19:49
2023-06-10T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости. На видео артиллерия наносит удары по прорывающимся танкам противника, а также по бронетранспортеру с пехотой в десантном отсеке. Ранее Министерство обороны сообщало, что, по данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. Вклинивания противника в оборону не допущено.
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артемовск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отражение артиллерией атаки со стороны ВСУ
Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки ВСУ атаковать на артемовском направлении. Кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости.
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в мире, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники

Минобороны показало видео с уничтожением бронетехники ВСУ на Артемовском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости.
На видео артиллерия наносит удары по прорывающимся танкам противника, а также по бронетранспортеру с пехотой в десантном отсеке.
Ранее Министерство обороны сообщало, что, по данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. Вклинивания противника в оборону не допущено.
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