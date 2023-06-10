https://ria.ru/20230610/bronetekhnika-1877431962.html

Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники

Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники - РИА Новости, 10.06.2023

Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники

Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:49

2023-06-10T19:49

2023-06-10T20:15

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости. На видео артиллерия наносит удары по прорывающимся танкам противника, а также по бронетранспортеру с пехотой в десантном отсеке. Ранее Министерство обороны сообщало, что, по данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. Вклинивания противника в оборону не допущено.

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1874753997.html

артемовск

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Отражение артиллерией атаки со стороны ВСУ Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки ВСУ атаковать на артемовском направлении. Кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости. 2023-06-10T19:49 true PT0M41S

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в мире, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины