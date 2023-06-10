https://ria.ru/20230610/bronetekhnika-1877431962.html
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники
Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T19:49
2023-06-10T19:49
2023-06-10T20:15
специальная военная операция на украине
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артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении, кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости. На видео артиллерия наносит удары по прорывающимся танкам противника, а также по бронетранспортеру с пехотой в десантном отсеке. Ранее Министерство обороны сообщало, что, по данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. Вклинивания противника в оборону не допущено.
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1874753997.html
артемовск
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Отражение артиллерией атаки со стороны ВСУ
Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки ВСУ атаковать на артемовском направлении. Кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости.
2023-06-10T19:49
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РИА Новости
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в мире, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео с уничтожением украинской бронетехники
Минобороны показало видео с уничтожением бронетехники ВСУ на Артемовском направлении