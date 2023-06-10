https://ria.ru/20230610/britaniya-1877346041.html

Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам

Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам - РИА Новости, 10.06.2023

Британия выделит средства, чтобы помочь найти собственное жилье украинцам

Власти Великобритании потратят 150 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома и найти работу, следует из заявления РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T04:18

2023-06-10T04:18

2023-06-10T04:18

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Великобритании потратят 150 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома и найти работу, следует из заявления на сайте британского правительства. "Украинцам в Великобритании помогут переехать в собственные дома в рамках выделения 150 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении на сайте правительства. Как отмечается в заявлении, финансирование также может быть использовано, чтобы помочь украинцам найти работу. В заявлении утверждается, что программа "Дома для Украины" приняла более 124 тысяч украинцев в Великобритании. Министерство транспорта Великобритании также объявило, что увеличит срок действия водительских прав украинских беженцев в Великобритании с одного года до трех. В марте 2022 году власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США) в месяц. В конце декабря 2022 года британские власти сообщали, что 150 миллионов фунтов дополнительного финансирования пойдут местным властям по всей стране, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома и снизить риск увеличения числа бездомных. Ранее департамент повышения уровня, жилищного строительства и общин Великобритании сообщил, что число нуждающихся в переселении украинских семей в Англии выросло почти до шести тысяч, увеличившись в два раза за последние полгода. С начала российской военной операции в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину, принимая у себя беженцев и поставляя Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы, дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль", беспилотники и другие. По официальным данным, британская военная помощь Киеву в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), и ожидается, что в 2023 году она будет не меньше.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html

https://ria.ru/20230512/britaniya-1871185492.html

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в мире, жилье, великобритания, украина, сша